Ako uväznená v rakve: Pacientka sa prebudila počas operácie, nemohla sa hýbať, všetko počula a cítila

Niečo podobné si dokážeme len veľmi ťažko predstaviť. Poľská žena sa prebudila z narkózy počas operácie. Cítila bolesť a úplnú bezmocnosť.

Polhodinu bola operovaná bez anestézie a celých 30 minút cítila nepredstaviteľnú bolesť. No, bola bezmocná. Nebola totiž schopná kričať o pomoc. Počula všetko, čo sa deje na operačnej sále a dokonca si vybavuje aj jeden rozhovor zdravotných sestier. Znenazdajky totiž prestali pôsobiť uspávajúce prostriedky, no naďalej účinkovali látky, ktoré jej ochromovali svaly. „Cítila som sa, ako uväznená v rakve,“ prezradila pacientka Beata Szulzová pre televíziu TVN 24 a pokračovala: „Bolo to pre mňa desivé.“

Lekárka si všimla pohyb ruky, ale ignorovala ho

Zarážajúce je, že anestéziologička, ktorá Szulzovú uspávala, na súde priznala, že si na pacientke všimla mierny pohyb ruky, ale ignorovala to. „Tvrdila, že sa ponáhľala, že jej prestalo písať pero, že sa jej chcelo ísť na toaletu, a to všetko sa dialo počas operácie,“ uviedla Szulzovej advokátka Aneta Naworská. Mimochodom, lekárka pripustila, že jej verzii nechcel z tímu na operačnej sále nikto veriť. Až na jednu zo zdravotných sestier, ktorá pacientkinu verziu potvrdila vo svojej správe, že takmer celú operáciu cítila všetko.

„Znalci vo svojich stanoviskách uviedli, že Szulzovej podali nesprávne množstvo prípravku, ktoré bolo potrebné na to, aby počas tohto chirurgického zákroku ostala uspatá,“ povedala hovorkyňa Okresného súdu Bydgoszczi.

Dočkala sa odškodnenia

Pacientka sa konečne dočkala po rokoch satisfakcie. Súd v poľskom meste Bydgoszcz jej pridelil odškodné vo výške 200-tisíc zlotých, čo je približne 44-tisíc eur. O odškodnenie bojovala sedem rokov. Verdikt súdu však stále nie je právoplatný, no obhajobe sa však vraj len ťažko podarí spochybniť posudky znalcov, podľa ktorých pacientka dostala narkózu v nesprávnom množstve.

Riaditeľ nemocnice, kde sa tento horor na operačnej sále odohral, sa odmietol poľským médiám vyjadriť, či táto anestéziologička na klinike stále pracuje a či boli voči nej vyvodené za toto zlyhanie nejaké dôsledky.

Aj tento prípad ukázal, že intraoperačné prebudenia (prebudenia počas operácie, pozn. autora) sa dejú aj u našich severných susedov. Kvôli tejto traume musela pani Beata navštevovať aj odborníka. „Psychologička mi vlastne vôbec nepomohla, pretože povedala, že v skutočnosti ide o jeden prípad z milióna a mala by som sa cítiť výnimočne. Na tieto slová nezabudnem,“ dodala pacientka, ktorá dúfa, že sa jej prípadom inšpirujú aj ďalší pacienti, ktorých „operovali za živa“ a rozhodnú sa bojovať za svoje práva.