Ako sledovanie porna vplýva na spokojnosť vo vzťahu? Nová štúdia má prekvapivé závery

Asi nikdy nebola pornografia tak dostupná ako teraz. Stačí pár klikov na počítači či na smartfóne a je možné mať na dosah tisícky hodín pornografického obsahu. Ako ale tento obsah vplýva na partnerské vzťahy?

V snahe zistiť to, sa nová štúdia uverejnená v časopise Journal of Social and Personal Relations zamerala na to, ako porno vplýva na romantické vzťahy a dospela k záveru, že tieto filmy neovplyvňujú, resp. nepoškodzujú spokojnosť párov s ich vzťahom. Na štúdiu sa pozrel portál IFL Science.

217 párov

Odborníci na sexuálne správanie a klinickí psychológovia v Kanade sledovali 217 párov, z ktorých bolo 140 vzťahov heterosexuálnych a 77 homosexuálnych. Účastníci štúdie vypĺňali 35-dňový denník na pochopenie ako sledovanie porna vplýva na ich vzťah.

Zistenia ukázali, že v 80 % párov sa vyskytoval aspoň jeden partner, ktorý porno sledoval najmenej raz počas sledovaného obdobia. Najviac ich bolo v homosexuálnych pároch tvorenými mužmi a to až 97 %. Nasledovali muži v heterosexuálnom vzťahu so 75 %, 56 % žien v lesbickom vzťahu a napokon 40 % žien z heterosexuálnych vzťahov.

Bez ohľadu na pohlavie partnera, mali ženy tendenciu sledovať porno častejšie vtedy, ak aj sex s partnerom mávali častejšie. U heterosexuálnych mužov, ktorí sledujú častejšie porno, sa zase zistila menšia sexuálna aktivita s partnerkou. U homosexuálnych mužov sa zistil opak a že vyššie sledovanie porna súvisí s častejším sexuálnym stykom s partnerom.

“Niektoré štúdie naznačujú, že sledovatelia pornografie budú preferovať vzrušenie z porna pred svojím skutočným sexuálnym partnerom,” píšu autori štúdie. Táto štúdia to ale nepotvrdila.

“U všetkých účastníkov štúdie, sledovanie pornografie nesúvisí s uspokojením vo vzťahu,” uzatvára štúdia.

Obmedzenia

Určite je dobré povedať, že štúdia sa nemôže pokladať automaticky za všeobecne platnú, keďže má isté obmedzenia. Ľudia dotazník vypĺňali samostatne a na samotnú štúdiu sa aj sami prihlasovali. Je teda možné predpokladať, že výskum viac pritiahol ľudí, ktorí sú otvorenejší voči pornografii, resp. páry, ktoré sa nebránia sledovaniu týchto filmov. Taktiež obdobie sledovania, ktoré je dlhé približne jeden mesiac je pre získanie relevantných výsledkov pomerne krátke.