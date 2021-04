Ako dobre poznáte “éčka”? Tento kvíz zvládne na 100 % iba ten, komu nie je ľahostajné, čo konzumuje

Emulgátory, nazývané tiež éčka, nájdeme v podstate v takmer každej spracovanej potravine. Mnohé z nich majú svoj význam a vylepšujú vlastnosti danej potraviny. Bez nich by nám nechutili, rýchlo by sa pokazili, či by nevyzerali na vzhľad pekne. Aj keď všetky éčka sú prísne kontrolované a posudzované, niektoré z nich sú predsa len “horšie” ako iné.

Ako si poradíte s dnešným kvízom venovaným práve emulgátorom?

