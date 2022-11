Ako by dnes vyzerali dinosaury, ak by nikdy nevyhynuli? Náš svet by mohol byť úplne iný, ako je to teraz

Pred 66 miliónmi rokov sa udiala globálna katastrofa, ktorá zmenila chod dejín a celej planéty. Zem zasiahol obrovský asteroid o sile 10 miliárd atómových bômb a úplne zmenil smerovanie evolúcie. Čo by sa ale stalo, ak by asteroid Zem minul a katastrofa by sa nestala?

Stali by sa z dinosaurov inteligentné tvory?

Ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré. Táto katastrofa totiž umožnila ľudskú evolúciu, prežívajúce cicavce čoraz viac prosperovali vrátane protoprimátov, ktoré sa vyvinuli až do toho, čomu hovoríme človek.

Docent paleontológie a evolučnej biológie Nicholas R. Longrich z univerzity v anglickom Bathe sa v článku pre portál The Conversation zamyslel, ako by sa evolúcia ďalej vyvíjala, ak by ku katastrofe a následnému vymretiu dinosaurov nedošlo.

Takáto úvaha nás dostáva do hlbokých filozofických otázok ohľadom evolúcie a môže pôsobiť tiež ako zlé sci-fi. Mohli by sa vysoko vyvinuté dravce dostať až do bodu, že by postavili kozmickú loď a putovali na Mesiac, alebo by dokázali vyrábať jadrové zbrane?

Pri pohľade na ľudí, naše mozgy, ale aj zručnosti výroby nástrojov, jazyk a veľké spoločenstvá z nás urobili dominantný druh planéty. Upravili sme si polovicu planéty, aby sme na nej mohli žiť a prosperovať. K tomu všetkému sme sa ale museli dopracovať.

Už v 80. rokoch paleontológ Dale Russell navrhol myšlienkový experiment, v ktorom sa z mäsožravého dinosaura vyvinul inteligentný tvor. Tento dinosauroid mal veľký mozog s protiľahlými prstami a chodil vzpriamene.

Mohol by teda takýto tvor evolúciou vzniknúť? Odpoveď je šalamúnska: Nie je to nemožné, ale pravdepodobne by nevznikol. Biológia živočíchov totiž obmedzuje smer vývoja a počiatočný bod obmedzuje koncové body. Ak sa počas štúdia vykašlete na vysokú školu, asi ťažko z vás bude mozgový chirurg, inžinier v NASA alebo právnik. Ale môžete byť stále umelcom, hercom či podnikateľom. Znamená to, že cesty, ktorými sa v živote uberáme, ovplyvňuje to, čím sa staneme. A to platí aj v prípade evolúcie.

Ak si zoberieme dinosaury, tie sa dokázali vyvinúť do obrovských rozmerov. Mohli mať až 50 ton a dĺžku 30 metrov. Stalo sa tak na mnohých kontinentoch, v rôznych časoch a v rôznych klimatických pásmach. Ale iné dinosaury sa nestali veľkými.

Malé mozgy, obmedzená inteligencia

Problémom pri dinosauroch ale bolo, že síce vytvárali veľké telá, no nie veľké mozgy. Aj v priebehu času sa ukazoval slabý trend smerom k zväčšovaniu mozgu. Na konci obdobia kriedy sa u tyranosaurusov vyvinul väčší mozog, no aj napriek jeho veľkosti zvieraťa mal jeho mozog iba 400 gramov a mozog velociraptora iba 15 gramov. Porovnajte si to 1,3-kilogramovým mozgom priemerného človeka.

V priebehu 100-miliónovej éry dinosaurov nič nenaznačovalo, že by sa im mal mozog radikálne zväčšiť a asi by to tak aj ostalo, aj ak by ich asteroid nevyhubil. Možno by mali väčšie mozgy, no nestali by sa z nich inteligentné stvorenia. Boli by teda v podstate rovnaké tvory ako v čase vyhladenia asteroidom.

Cicavce mali medzitým iný vývoj. Síce sa z nich nevyvinuli superobrie bylinožravce či mäsožravce, ale opakovane sa im zväčšoval mozog. Dnes majú potomkovia dinosaurov – vtáky ako vrany či papagáje – zložité mozgy a dokážu používať nástroje, počítať či rozprávať. Ale práve cicavce s veľkými mozgami, ako sú opice, slony či delfíny majú veľké mozgy a najkomplexnejšie správanie.

Mali sme šťastie

Tu sa naskytuje otázka, či vyhladenie dinosaurov spôsobilo, že sa cicavce stali inteligentnejšími tvormi. Odpoveď je opäť nejednoznačná. Síce počiatočný bod vývoja obmedzuje jeho koncový bod, no nezaručuje ho. Steve Jobs, Bill Gates alebo Mark Zuckerberg nedoštudovali vysokú školu. Ale ak by ste, rovnako ako oni, počas štúdia školu opustili, nezaručuje to, že by sa z vás stali miliardári. Musíte začať na správnom mieste, mať príležitosti a tiež šťastie.

Evolučná história primátov naznačuje, že evolúcia bola všetko, len nie nevyhnutná. V Afrike sa z primátov vyvinuli opice s veľkými mozgami a o 7 miliónov rokov je tu moderný človek. Ale inde vo svete sa evolúcia primátov uberala inými smermi. Keď sa opice pred 35 miliónmi rokov dostali do Južnej Ameriky, vyvinuli sa v ďalšie druhy opíc. Nevyvinul sa z nich druh, ktorý dokáže vyrábať smartfóny. Prečo sa to takto deje, nevieme.

A síce, aj keď dinosaury vyhynuli a uvoľnili priestor cicavcom, aj tak naša evolúcia potrebovala správnu kombináciu príležitostí a šťastia, aby nás dostala tam, kde sme teraz. Pravdou ale je, že ak by dinosaury nevyhynuli, je možné, že by ste tento článok ani nečítali, lebo evolúcia by sa mohla uberať úplne iným smerom a človek by ani nevznikol.