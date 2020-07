Akadémia filmových umení a vied predstavila ľudí, ktorí rozhodnú o držiteľoch Oscara. Zoznam tvoria známe hviezdy

Ak ste si doposiaľ mysleli, že o tom, ktoré filmy v daný rok získajú Oscara, rozhoduje len úzka skupina ľudí, ste na omyle. V skutočnosti ich je niekoľko stoviek, pričom každý člen americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) sa špecifikuje na inú kategóriu. A keďže bola Akadémia vždy tlačená do väčšej rozmanitosti svojich členov, rozhodla sa riadne zamiešať karty.

Výsledkom je ohlásenie mien 819 umelcov pracujúcich vo filmovom priemysle, ktorí sa stali členmi Akadémie filmových umení a vied. Táto viac ako 800-členná skupina pri najbližšom oscarovom ceremoniále rozhodne, ktoré snímky si odnesú cennú zlatú sošku. Informuje o tom filmový web Collider.

Členovia rozmanitých skupín

Zoznam členov Akadémie je skutočne pestrý a okrem menej známych mien na ňom možno nájsť aj pomerne známe a ostrieľané mená Hollywoodu. A aby na rôznorodosť v zastúpení poukázali ešte viac, tak ju percentuálne vyjadrili – 45 % zo všetkých členov je žien, 36 % z celkového počtu je rôznej rasovej či etnickej skupiny a 49 % členov je zo 68 rôznych krajín sveta. O zaujatých výsledkoch po slávnostnom ceremoniále preto bude o čosi ťažšie polemizovať, keďže najbližšie o Oscaroch rozhodne skutočne rôznorodá porota. Kto je teda najznámejší z novo ohláseného porotcovského zloženia?

O tom, kto Oscara v roku 2021 dostane, rozhodnú napríklad hlavní hrdinovia minuloročného víťaza – filmu Parazit. Hercov Choi Woo-Shik, Jang Hye-Jin, Jo Yeo-Jeong, Park So-Dam a Lee Jung-Eun ale doplní napríklad aj syn Denzela Washingtona – John David Washington, herečko-speváčka Zendaya známa zo seriálu Euphoria či dvoch nových Spider-Manov, aj bývalá Zúfalá manželka Eva Longoria.

Zo známejších mien možno v dlhom zozname nájsť ale aj Oliviu Wilde (vidieť sme ju mohli v seriáloch ako The O.C., Dr. House či vo filmoch ako Tron: Legacy a The Lazarus Effect). Ďalej je to aj herečka Florence Pugh (horor Midsommar) či známa milovníčka kinematografie Natashu Lyonne (komédia Prci, prci, prcičky, seriály Orange Is the New Black alebo Russian Doll).

Rovnako hviedzni režiséri

Z mien režisérov najviac rezonujú mená ako Ari Aster či Robert Eggers, ktorí si získali priazeň náročnejších filmových divákov, ďalej tiež Matthew Vaughn (režíroval napríklad Rocketmana, sériu Kingsman aj dva diely Kick-Ass) aj Matt Reeves (režíroval napríklad Cloverfield, nové diely Planéty opíc a chystá aj nového Batmana s Robertom Pattinsonom v hlavnej úlohe) a ďalší.

Kompletný zoznam nových členov združenia AMPAS nájdete napríklad na tomto webe.