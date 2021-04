Ak poznáš správne odpovede, možno je v tebe skrytý talent IT-čkárky. Zisti to a naštartuj perspektívnu kariéru v IT

IT sektor sa v súčasnosti nachádza na slovenskom trhu na prvom mieste v počtoch pracovných ponúk. To je skvelá správa pre všetkých, ktorí pracujú alebo sa chcú venovať práci v tomto odvetví. Podľa štatistík mu ale stále výrazne dominujú muži. IT však nerobí rozdiely, rovnaké skvelé pracovné možnosti prináša aj ženám. Vyskúšajte si náš kvíz a možno zistíte, že jednou z nich môžete byť aj vy.

Napriek tomu, že posledné mesiace mohli byť zasiahnuté krízou, jednému sektoru sa výnimočne darí aj v tomto období. A tým je IT, kde sa vďaka digitalizácii objavuje čoraz viac nových pracovných ponúk. IT sektor prináša zaujímavé platové ohodnotenie a veľkú perspektívu aj do budúcnosti. Nie už takým svetlým faktom je, že dominantnú väčšinu špecialistov v oblasti informačných a komunikačných technológií tvoria muži.

Obrovský nepomer žien a mužov v IT

Európska únia a aj samotné Slovensko prinášajú v tomto smere smutné štatistiky. Väčšinu populácie EÚ síce tvoria ženy, v roku 2020 však predstavovali iba 17,7 % zo všetkých IKT špecialistov. Čo sa týka Slovenska, situácia je ešte alarmujúcejšia, pretože sa nachádzame už pod aj tak tragickým európskym priemerom. U nás bol v minulom roku tento pomer iba 13,3 % a dokonca v porovnaní s rokom 2019 klesol o 0,4 %.

Treba zdôrazniť, že postavenie IT na slovenskom trhu neustále rastie a je stále dôležitejšie. V roku 2018 išlo o piate odvetvie s najvyšším počtom ponúk, dnes je na prvom mieste. Prečo mu však tak radikálne dominujú muži? Práca v IT sektore je pestrá, môže byť kreatívna a zastrešuje množstvo smerov. Ženy by ju zvládli rovnako dobre ako muži, možno by ich pohľad mohol byť vo viacerých prípadoch aj veľmi zaujímavým a prospešným.

Takto to môžeme zmeniť

Ak hľadáte nové pracovné zameranie, chcete získať vedomosti a skúsenosti, radi sa učíte alebo máte jasnú predstavu a viete, že chcete vstúpiť do IT sveta, iba ste možno zatiaľ nenabrali odvahu, ste na správnom mieste. Teraz je ten správny čas začať. Neveríte? Pripravili sme jednoduchý kvíz s piatimi otázkami, ktoré vás utvrdia v tom, že aj vo vás môže driemať skrytý talent IT-čkára.

Poďme na to!

Chcel by si vedieť, ako vytvoriť vlastnú aplikáciu, webstránku alebo ich dizajnovanie? Nie Áno Pokračovať >> V akých jednotkách sa udáva výpočtový výkon počítačov? Megahertz Megabit Pokračovať >> Aký máš vzťah k svojej aktuálnej práci? Rozmýšľam, či na mňa nečaká aj niečo lepšie Mám rada svoju prácu a nehľadám zmenu Pokračovať >> Počul si už pojmy ako HTML alebo CSS? Nie Áno Pokračovať >> Ktorú z nasledujúcich služieb nájdeme v portfóliu Amazonu? Cloudové služby Kryptomenu Pokračovať >> Povedzte nám kto ste na zobrazenie výsledkov! Vaše meno: Váš email: Zobraziť výsledky >> Prosím zdieľajte tento kvíz na zobrazenie výsledkov. Facebook HRAŤ ZNOVA!

Gratulujeme! Už iba to, že ste sa dostali až sem, je pozitívnym znamením. Vedeli ste, že 10 % Slovákov a až 13 % Sloveniek ešte nikdy nepoužilo internet? Áno, čítate správne, aj v tejto štatistike z roku 2020 sú na tom ženy verzus digitálne technológie horšie ako muži. Ak ste k tomu navyše dokázali odpovedať na naše jednoduché otázky správne, práca v IT sektore môže byť pokojne aj pre vás.

IT kurzy pre ženy v hodnote 2000 eur úplne zadarmo

IT oblasť nerobí rozdiely medzi pohlaviami, preto je správny čas na to, aby tieto voľné miesta obsadili ženy so svojím sviežim pohľadom, ktoré majú v tomto sektore rovnaké miesto ako muži. Nakopnúť a naučiť základy vás môže IT kurz pre ženy od Accenture na urobzmenu.sk v hodnote 2 000 eur, ktorý môžete absolvovať úplne zadarmo.

Intenzívny kurz, ktorý môže zmeniť váš život k lepšiemu a naštartovať perspektívnu kariéru do budúcna, hľadá dvadsiatku záujemkýň a navyše ponúka úspešným absolventkám šancu uspieť priamo v spoločnosti Accenture.

Zmenia vaše smerovanie o 180 stupňov

Niekedy je základom odvážiť sa urobiť zmenu, napríklad, keď vás vaša práca už ďalej nenapĺňa. Svoje o tom vie aj absolventka kurzu Kika. “Všetko bolo pre mňa úplne nové,” hovorí a dodáva, že v minulosti si ani len nevedela predstaviť, že by pracovala v IT.

“Stále ma to baví, stále sa rozvíjam, snažím sa učiť každý deň nové veci. Otočilo mi to život v podstate o 180 stupňov. Pokiaľ ste na rázcestí, určite to vyskúšajte a možno zistíte, že je to niečo, čo ste mali robiť už od začiatku.” Viac o samotnom kurze prezrádza priamo vo videu.

Programovanie, dizajnovanie aj tvorba aplikácií

Počas kurzu sa nenaučíte iba základom programovania, ale vďaka skúseným lektorom si rozšírite kariérne obzory a otvoríte dvere do sveta IT. Pre koho je určený? Aj pre vás, ak spĺňate aspoň jednu z týchto možností: Zaujímate sa o nové technológie a chcete zmeniť svoje kariérne zameranie smerom k IT? Ste absolventkou strojníckej, stavebnej či chemickej fakulty? Pracujete v oblasti štatistiky či vyhodnocovania dát? Máte skúsenosti s neprogramátorskou junior IT pozíciou?

Ak ste aspoň raz odpovedali “áno”, môžete byť tou správnou osobou. Kurz vás okrem programovania naučí aj základom dizajnovania webstránok, základy bezpečnosti na internete alebo navrhovanie a umiestnenie vlastných aplikácií na internet a mnoho ďalšieho. IT sektor je skutočne kreatívny a široko zameraný, preto v ňom môžete nájsť to svoje, čo vás baví.

Môže to dokázať každý, kto skutočne chce

Nikdy nie je neskoro začať sa venovať tomu, čo vás baví alebo niečomu novému, čo vám pomôže rozšíriť obzory. Presvedčila sa o tom aj absolventka kurzu Sima. “Pracovať s IT technológiami dokáže každý, kto chce.”

Vyvrátila aj mýtus, že práca v IT je nutne iba programovanie. “Dokonca je tu aj veľa netechnických pozícií, takže aj keď sa človek vôbec nechce venovať programovaniu, tak stále je kopa jobov v IT, ktoré môže robiť.” S tým súvisí veľa možností, ktoré sa vám môžu otvoriť.

Kedy, kde a ako budú kurzy prebiehať? Môžem získať štipendium navyše?

Intenzívne kurzy sa uskutočnia od 28. júna do 27. augusta počas pracovných dní v priestoroch Accenture v Bratislave. Ich forma bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie – budú prebiehať buď prezenčne, online alebo kombinovane. Vedené sú skúsenými odborníkmi s dlhoročnou praxou v IT.

Päť záujemkýň môže navyše získať štipendium vo výške 500 eur. Ak vás táto ponuka zaujala, zaregistrujte sa a naštartujte svoju novú úspešnú kariéru v IT sektore. Viac informácií nájdete na stránke urobzmenu.sk.