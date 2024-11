Ak ich máte doma, nedávajte ich malým deťom. Štát varuje pred týmito nebezpečnými potravinami, obsahujúcimi pesticídy

Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje na potraviny, ktoré sa síce môžu podľa etikety zdať, že sú určené pre malé deti, no nie je to pravda. Spotrebiteľov naopak vyzýva, aby ich nedávali konzumovať dojčatám a malým deťom do 3 rokov.

Nevyhovujúcou detskou potravinou sú Hello XXL dojčenská výživa s jablkami 200 g, s dátumom minimálnej trvanlivosti 01. 04. 2026 a šaržou 07:10 01. 04. 2026. Taktiež HELLO XXL Ovocná desiata s broskyňami, 200 g, s dátumom minimálnej trvanlivosti 27. 03. 2026 a šaržou 06:37 27. 03. 2026. Výrobcom obidvoch výrobkov je LINEA Slovensko spol. s r. o., so sídlom na adrese Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, Slovenská republika.

Laboratórnou analýzou bol v uvedených potravinách zistený obsah rezíduí pesticídov (chlorečnan a v potravine HELLO XXL Ovocná desiata s broskyňami aj fosetyl-Al) v množstvách prevyšujúcich 0,01 mg/kg.

Nebezpečné pesticídy

„Množstvo rezíduí pesticídov (fosetyl-Al, chlorečnan) prevyšujúce 0,01 mg/kg je v rozpore s požiadavkami uvedenými v čl. 7 ods. 2 smernice Komisie č. 2006/125/ES o potravinách spracovaných na báze obilnín a detských potravinách určených pre dojčatá a malé deti (detské potraviny podľa čl. 2 ods. 2 písm. f) nariadenia EP a Rady č. 609/2013) ,“ informuje úrad.

Také potraviny sú síce pre bežného človeka vhodné na konzumáciu, no pre deti do troch rokov sú nebezpečné. Podľa obalu sa pritom môžu javiť práve ako potraviny vhodné pre deti do troch rokov. „Pri porovnaní etikiet vyššie spomínaných potravín s etiketami, ktoré výrobca v minulosti používal na označenie detských potravín (obrázky dolu), ÚVZ SR identifikoval podobnosti vo vizuálnej prezentácii,“ dodal úrad.

Na etikete potravín chýba informácia o vhodnom veku, od ktorého možno príslušnú potravinu konzumovať, ich obal však podľa úradu obsahuje grafické prvky používané v minulosti na etiketách detských potravín. „Vzhľadom na uvedené nie je možné jednoznačne vylúčiť, že ide o nesprávne označenú detskú potravinu.“