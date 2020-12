7 tipov na originálne darčeky pod vianočný stromček, ktoré nikdy neomrzia a nikoho neurazia

Najkrajšie sviatky roka sa blížia. Ich neodmysliteľnou súčasťou sú aj darčeky, na ktoré sa najviac tešia najmladší členovia rodiny. Aj keď by Vianoce nemali byť iba o nich, skoro každý má potrebu potešiť a obdariť svoju blízku osobu niečím pekným či praktickým. Nemusí to byť nevyhnutne darček za stovky eur, niekedy potešia aj malé drobnosti, ktoré vyčarujú našim blízkym úsmev na tvári.

Tak ako každý rok, aj tento sme pre vás pripravili výber hneď niekoľkých originálnych darčekov, ktorými môžete potešiť.

Kuchynský robot

Začneme možno tradičnejším, no o to praktickejším darčekom do kuchyne. Kuchynský robot Klarsten – Bella Rossa je unikátny nielen svojím krásnym dizajnom, no aj jeho funkciami. Je to tichý a extrémne výkonný kuchynský robot s výkonom 1200 W. Prináša až 6 výkonnostných úrovní na každú príležitosť. Hnetenie, mixovanie, šľahanie, miešanie či premiešavanie. Skúsený kuchár vie, že každý proces má svoju vlastnú rýchlosť a špecifickú intenzitu. Preto je kuchynský robot Klarstein Bella Rossa vybavený 6 rôznymi rýchlosťami a robí presne to, čo má.

Celá miska má kapacitu 5 litrov a je vyrobená z ušľachtilej ocele. Možno v nej spravovať masu cesta s objemom 2 litre. Dizajn a rozmanitosť farieb sa orientuje na funkcie a zariadenie nájde svoje miesto v moderných a mladých kuchyniach, v ktorých sa veľa varí a je. Pripravíte s ním pokrmy podstatne rýchlejšie, jednoduchšie a presne tak, ako sa to od profesionálneho kuchynského pomocníka očakáva.

Kuchynský robot Bella Rossa je dostupný až v v šiestich farebných kombináciách (červená, strieborná, čierna, krémová, biela a oranžová), takže si môžete bez problémov vybrať taký, ktorý vám presne pasuje do vašej kuchyne.

Ponožky zo Slovenska

Medzi tradičné vianočné darčeky určite patria aj ponožky. Ak však darujete originálne ponožky a k tomu ešte vyrobené na Slovensku, určite tým potešíte každého. Hesty Socks sú ponožky navrhované a vyrábané na Slovensku. Sú dôkazom toho, že aj u nás sa dá vyrobiť kvalitný, pekný a hlavne cenovo dostupný výrobok, ktorý podporí domácu ekonomiku a vám zaručí príjemný pocit na nohách.

Hesty Socks sú vyrábané z kvalitnej česanej bavlny, ktorá zabezpečí lepšie dýchanie nôh počas celého dňa a pôsobí aj príjemnejšie na nohe. Vybrať si môžete z niekoľkých dizajnov, no môžete si navrhnúť aj svoj vlastný. Ak nakúpite za viac ako 30 eur, máte dokonca zdarma aj poštovné. Šup-šup, kvalitné a pekné ponožky sa zídu predsa každému. Objednať si ich môžete na stránke hestysocks.sk.