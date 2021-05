5 trikov, ako si získaš srdce každej ženy nielen v máji

Máš veľké šťastie, že čítaš tento článok. Hociktorý z týchto 5 trikov zabezpečí, že najkrajšie ženy sveta budú po Tebe okamžite bažiť, ako po nikom inom.

Zlož jej pesničku, ktorá sa stane celosvetovým hitom

Keď si do nej platonicky zaľúbený, nevieš poriadne jesť ani spať. Ale zasa s kreativitou to ide prudko hore. Využi svoje emočné rozpoloženie! Vezmi gitaru alebo čokoľvek, čo vydáva zvuk, zatvor oči a mysli na ňu. Urob hit ako Ed Sheeran, Sam Smith alebo Karol Duchoň a vlož svoje najhlbšie pocity do love songu. Zlož takú úžasnú pesničku, aby prevalcovala svetové hitparády. A zo zarobených peňazí jej potom kúp trebárs aj súkromný ostrov. Alebo radšej dva.

Kúp jej ostrov

Ak chceš ohúriť ženu svojho srdca, máme pre Teba zaručený trik. Kúp jej ostrov! Tie v tvare srdca sa už vypredali. Stále je však na trhu široký výber romantických ostrovov aj iných tvarov. Budeš sa však musieť trochu buchnúť po vačku. Ceny začínajú na 100 000 eurách. Ak náhodou nemáš dosť našetrené a Tvoj hit zatiaľ ešte nezarobil, môžeš si zobrať hypotekárny úver. Úroky sú dnes nižšie ako kedykoľvek predtým.

Vezmi ju do jediného Trezora Lásky na svete

Ak doteraz nič nezabralo, máme pre Teba absolútnu bombu!

Takú erupciu romantiky, dojatia a zimomriavok zo zaľúbenia nezažiješ nikde inde, len v najromantickejšom meste na Slovensku a možno aj na celom svete.

Zober ženu svojho srdca okamžite do Banskej Štiavnice. Vedel si, že leží v samom srdci obrovského Supervulkánu? A že práve tu sa pred 200 rokmi odohral láskyplný príbeh slovenského Rómea a Júlie, z ktorého sa zrodila Najdlhšia ľúbostná báseň sveta?

Tejto básni je venovaný dychberúci zážitkový dom – Banka Lásky . Je to svetový unikát nabitý romantikou, technológiami a zážitkami – nominovaný na Európske múzeum roka 2021.

Často majú vypredané, preto si radšej vstupenky kúp vopred. Highlightom Banky Lásky je jediný Trezor Lásky na svete. Gigantický Trezor je vybudovaný v podzemí domu, v bývalej bani na zlato. Je to neuveriteľné magické miesto nabité láskou. Keď vstúpiš do Trezoru, ocitneš sa priamo vo vnútri Najdlhšej ľúbostnej básne sveta! Niet iného podobného miesta na zemi, ktoré dokáže tak roztúžiť srdce ženy.

Zober ju za rozkvitnutými čerešňami do Japonska či do Nitry

Kvitnutie čerešní môžeš pozorovať hocikde na svete. No iba v Japonsku túto udalosť poriadne prežívajú a považujú ju za sviatok – Hanami. Tisícky kvitnúcich sakúr sú ohromnou pastvou pre oči a preto sa Hanami zvykne nazývať aj ôsmy div sveta. Vezmi svoju vysnenú ženu do Japonska a oslávte Hanami tak ako Japonci.. spevom, tancom, japonskými dobrotami. Opi ju svojou láskou, vôňou rozkvitnutých čerešní a ak by nestačilo, pridaj k tomu pár pohárikov saké. Ak z hocijakého dôvodu nemôžeš ísť tento rok do Japonska, nezúfaj, zober ju do Nitry. Na ulici Fraňa Mojtu nájdeš nádherné rozkvitnuté pravé japonské sakury. Pod nimi sa každý muž v očiach ženy mení na princa na bielom koni.

Uvar jej srdiečkové halušky s májovou bryndzou

Určite súhlasíš s tým, že láska ide cez žalúdok. Ak nezabrali prvé 4 triky, vyskúšaj piaty. Máme pre Teba tip na jedlo nabité láskou – Srdiečkové halušky s májovou bryndzou a slaninkou. Recept na halušky nájdeš na webe. Vyber si, aký len chceš, no pokús sa vyrobiť ich v tvare srdca. A nezabúdaj, cení sa aj snaha J Do hotových halušiek potom pridáš májovú bryndzu (najlepšia je zo salaša) a ak je Tvoja vyvolená mäsožravá, pridaj slaninku. Uvidíš, že po takomto čomsi bude spokojne odfukovať v Tvojom náručí. Bude ako Šípková Ruženka čakajúca na Tvoj bozk.