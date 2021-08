29-ročný Tibor ľutuje, že sa nedal zaočkovať. Leží v nemocnici, je napojený na kyslík a chcel by vrátiť čas

Ak by mohol vrátiť čas, dal by sa zaočkovať. Univerzitná nemocnica v Bratislave včera zverejnila krátke video s mladým, len 29-ročným Tiborom, ktorý je u nich hospitalizovaný. Ostatných, ktorí sa neozaočkovali alebo to odmietajú, varuje.

„Beriem to ako veľkú, zásadnú chybu, že som nebol očkovaný. Keby sa dal vrátiť čas, okamžite sa očkujem,” hovorí Tibor vo videu. Ten očkovanie odkladal tak dlho, až to napokon nestihol. Nedávno sa nakazil koronavírusom a príznaky boli také vážne, že skončil v nemocnici napojený na kyslík, ktorý mu pomáha s dýchaním. Tibor však verí, že liečba zaberie a čoskoro pôjde domov.

Očkovanie odkladal

Podľa vlastných slov očkovanie odkladal, nepovažoval ho za dôležité, myslel si, že je mladý a jeho sa to netýka. Po zdravotných komplikáciách už vie, že to bola chyba, ktorú keby mohol, rád napraví. “Beriem to ako veľkú, zásadnú chybu, že som nebol očkovaný, keďže som teraz v nemocnici a potrebujem kyslík, aby som dokázal dýchať,“ vysvetľuje vo videu. Aj preto vyzýva všetkých ostatných, aby sa zaočkovali.

U Tibora boli príznaky najskôr mierne, neskôr sa zhoršili natoľko, že si musel zavolať sanitku. Dokonca sa na očkovanie registroval a dostal aj termín, no samotnú vakcináciu odložil. Práve dnes je ten deň, kedy sme po 2 mesiacoch prekročili stovku nakazených.

Za pondelok potvrdili 101 nakazených koronavírusom po 8 193 vykonaných PCR testoch. Pribudli tiež dve obete koronavírusu. „Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 2 295 033, za predchádzajúci deň pribudlo 2 414 očkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 2 052 705 ľudí, uplynulý deň sa zaočkovalo 6 972 ľudí,“ uviedol rezort zdravotníctva.

V nemocniciach je hospitalizovaných 73 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 54 ľudí. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) sú dvaja pacienti, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú štyri osoby.