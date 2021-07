26 hodín bola držaná a znásilňovaná, nikto jej neveril. Napokon našla sériového vraha, ktorý zneužil 50 žien

Žena menom Lisa McVey prežila ťažké detstvo aj traumatizujúcu udalosť, ktorá jej životné smerovanie navždy obrátila iným smerom a dnes môže byť inšpiráciou pre mnohých ľudí po celom svete. Okrem sexuálneho násilia v rodine si prešla aj niekoľkonásobným znásilnením, z ktorého sa jej podarilo prežiť iba akoby zázrakom. Vráťme sa späť do roku 1984 a pozrime sa, ako to všetko začalo.

V tom čase bola Lisa McVey na prvý pohľad iba typickou tínedžerkou. Ak by ste sa však pozreli bližšie, videli by ste, že to tak nie je ani zďaleka. Ako sa ukázalo, napokon bola taká výnimočná, že to bežná verejnosť ani nevidela.

Mala 17 rokov a pracovala v obchode so šiškami v meste Tampa na Floride. Jej pracovné zmeny končili častokrát neskoro po polnoci a pravidelne odchádzala z brigády domov napríklad až po druhej hodine nad ránom. Jazdila naprieč vyľudneným mestom na svojom bicykli, až kým nenastala noc, kedy sa všetko zmenilo.

Skromné dievča, ktoré si doma prežívalo peklo

So svojím šéfom mala dobrý vzťah a ona sama bola za túto pracovnú príležitosť vďačná. Napriek tomu to v živote nemala vôbec jednoduché a v dome, v ktorom žila, musela trpieť zlé zaobchádzanie zo strany svojich najbližších. Jedným z jej únikov bola práve táto práca, takže nemala problém pracovať ani neskoro v noci.

Keď 3. novembra odchádzala domov, cestou ju napadol muž a odviedol ju do svojho auta, kde bola znásilnená. Po tomto brutálnom čine ju zobral k sebe domov. Na Lisu čakalo 26 hodín utrpenia a priam pekla na Zemi. Celý čas mala zaviazané oči, takže nič nevidela a cudzinec ju niekoľkokrát znásilňoval.

Rodina dovolila znásilňovať ju

Aby ju prinútil k tomu, čo chce, držal jej zbraň pri hlave. Toto však nebola Lisina jediná skúsenosť so sexuálnym napadnutím v živote a tak začala na svojho únoscu používať praktiky, ktoré sa naučila, že fungujú aj doma. Vďaka tomu sa jej podarilo zmierniť hnev násilníka.

Lisa žila so starou mamou, odlúčená od vlastnej mamy. Tá však o všetkom vedela a nemala žiadne námietky proti tomu, že má jej dcéra nútený sex so starým mužom. Priateľ starkej ju pravidelne znásilňoval a naučila sa, že ak sa chce vyhnúť ďalšiemu utrpeniu, musí pristúpiť na jeho hru. Chcela z tohto uniknúť, nikto však za ňou nestál.

Nechávala po sebe dôkazy

Bola však neuveriteľne chytrá a pri vlastnom únose si dokázala zapamätať množstvo detailov alebo zanechať usvedčujúce stopy na rôznych miestach. Napríklad kvapky vlastnej krvi v aute, v ktorom ju muž prevážal, odtlačky prstov po celej kúpeľni alebo vytrhnuté vlasy pod posteľou.

Môže to znieť ako scenár z kriminálky, ale neobyčajná Lisa v tomto momente ani netušila, aké budú tieto maličkosti dôležité.

Napokon sa jej podarilo únoscu presvedčiť, že na ňu doma čaká chorý otec, o ktorého sa musí starať, a že o tomto traumatizujúcom zážitku nikdy nikomu nepovie. Muž ju napokon pustil. Lisa sa ako zázrakom dostala po dlhých hodinách toho najhoršieho, čo môže žena prežiť, na slobodu.

Bola znásilňovaná, podľa polície sa iba túlala s kamarátmi

Keď sa vrátila domov, nikto jej neveril. Zo strany starej mamy, ktorá sa dlhé roky iba nečinne prizerala na to, ako je sexuálne zneužívaná, to možno ani nebolo prekvapením. Neverila jej však ani polícia a vyšetrovatelia.

Prišlo im priam nereálne, že si po takomto zážitku môže pamätať toto obrovské množstvo informácií. Tak to jednoducho zvalili na to, že sa asi v noci bavila s kamarátmi a bála sa prísť domov, tak si vymyslela takúto výhovorku.

Z únoscu nebezpečný sériový vrah

Ako už z praxe aj dnes vieme, je iba veľmi malé množstvo prípadov, kedy si obeť znásilnenia takýto čin vymyslí. Napriek tomu je pre spoločnosť stále práve ona vinníkom. Buď bola vonku neskoro večer, mala oblečenú krátku sukňu alebo sa správala vyzývavo. Aj keď od incidentu ubehlo viac ako 30 rokov, tieto predsudky nezmizli.

Napokon sa však našiel predsa len jeden vyšetrovateľ, ktorý jej uveril a podarilo sa mu odhaliť nie iba tajomstvo jej rodiny, ale spojiť jej únoscu s vraždami ďalších desiatich žien. Po mužovi už niekoľko mesiacov bezvýsledne pátrali.

Lisa mala šťastie v nešťastí, mohla sa stať v poradí najmenej jedenástou z obetí sériového vraha menom Bobby Joe Long. Bol násilníkom, ktorého sa v meste ľudia báli. Znásilnil celkovo až 50 žien a nebyť Lisy, bolo by ich oveľa viac, pretože vyšetrovatelia boli v jeho prípade bezradní.

Doviedla bezradných vyšetrovateľov až k nemu domov

Vďaka jej skvelej pamäti a dôkazom, ktoré na mieste činu zanechala, sa jej podarilo dostať až k priamo Longovi. Ten bol napokon odsúdený na niekoľko doživotných trestov, dostal aj trest smrti. Popravený smrtiacou injekciou bol napokon až 23. mája 2019 o 19:00. Jeho popravy sa zúčastnila aj samotná Lisa, ktorá ju sledovala.

Long jej prevrátil život na ruby. Predtým, ako ju uniesol, chcela spáchať samovraždu. Nedokázala už ďalej znášať situáciu, v ktorej doma žila. Keď sa však ocitla v ohrození života uvedomila si, že nechce zomrieť, ale chce žiť aj naďalej. Preto sa tak snažila zapamätať si akúkoľvek maličkosť z tohto činu, aby raz mohla nájsť vytúženú spravodlivosť, aj keď by to sama možno neprežila.

Teraz pomáha ona

Lisa sa napokon rozhodla pomáhať aj ostatným s podobným osudom. Momentálne pracuje ako zástupkyňa šerifa a špecializuje sa práva na sexuálne zločiny páchané na mladistvých.

Jej dôležitý príbeh bol spracovaný aj vo filme s názvom Verte mi: Únos Lisy McVey (Believe Me: The Abduction of Lisa McVey), ktorý vznikol v roku 2018, práve v týchto dňoch sa stáva úspešným medzi divákmi na Netflixe.

Sama Lisa o tejto hranej snímke povedala, že by mohla pomôcť obetiam dostať sa z ich skúseností. “Chcem aby ľuďom ukázala, ako sa vyrovnať so svojím životom po tom, ako prežijeme zlé veci. Či už sú to fyzické, duševné alebo emočné, chcem byť inšpiráciou pre všetkých.”

O kvalite filmu svedčia aj pozitívne divácke hodnotenia. Na ČSFD získal 83 % a na portáli IMDb 7,1/10. Ak máte radi príbehy vychádzajúce zo skutočných udalostí spojené s kriminálnym vyšetrovaním, určite si ho nenechajte ujsť.