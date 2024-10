Zvláštna situácia vo vysielaní STVR: Správy moderovala pracovníčka letiska, vyjadrila sa aj samotná televízia

Vo štvrtok ráno privítala divákov Jednotky nová moderátorka Veronika Tóthová. Hoci o sebe neposkytla žiadne ďalšie informácie, pracuje ako špecialistka na vzťahy s verejnosťou na bratislavskom letisku, ktoré patrí pod ministerstvo dopravy.

Na vec upozornil Denník SME. Tóthová sa pritom objavila vo vysielaní STVR už cez víkend, keď moderovala spravodajský blok na kanáli :24. Na webovej stránke letiska je uvedená ako „kontakt pre štátne inštitúcie v prípade mediálnej spolupráce“ a v minulosti tu pôsobila aj ako hovorkyňa.

Konflikt záujmov

Štatút programových pracovníkov zaniknutej RTVS stanovuje, že pracovníci nemôžu mať konflikty záujmov ani spájať svoju prácu v médiách s aktivitami v obchodných spoločnostiach. SME napríklad upozornilo na situáciu, ak by Tóthová musela v správach informovať o bratislavskom letisku, čo by ju postavilo do konfliktu záujmov.

STVR po otázkach od denníka SME oznámila, že s Tóthovou po jej prvom vysielacom dni ukončí spoluprácu, keďže jej práca na letisku predstavuje možný konflikt záujmov. „Výber redaktorov a moderátorov je plne v kompetencii sekcie spravodajstva,“ povedala hovorkyňa Andrea Pivarčiová. Upozornila však, že moderátorka nemala žiadny vplyv na výber tém a išlo len o núdzové riešenie pre problémy s personálnymi kapacitami.