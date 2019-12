ZSSK začne cestujúcim pri meškaní vlakov preplácať lístky. Takto môžete získať späť až 100 % zaplatenej sumy

Železničná trať spájajúca Bratislavu s Košicami vedúca cez Žilinu patrí k najvyťaženejším, no i najmodernejším na celom Slovensku. A práve na tejto trati chce ZSSK spustiť novinku zaujímavú pre všetkých cestujúcich. Od januára bude meškanie vlakov svojim zákazníkom preplácať, čo nie je štandardom u súkromných dopravcov rovnako ako ani v susedných krajinách.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) chce od 1. januára preplácať meškania vlakov kategórií IC a RR na trati medzi Bratislavou a Žilinou. Zmena bude platiť aj pre dôchodcov a študentov, ktorí zvyčajne cestujú vlakom zadarmo.

Železničná trať medzi Bratislavou a Žilinou patrí k najmodernejším na celom území Slovenska. Na úseku Bratislava – Púchov tu vlaky dokonca jazdia najvyššou rýchlosťou na Slovensku a to 160 km/h. Ako nám v rozhovore prezradil generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký, dopravca je pripravený aj na prevádzkovú rýchlosť 200 km/h, pre nedostačujúci stav infraštruktúry koľajníc v správe ŽSR sú však možnosti ZSSK obmedzené.

Napriek tomu chce ZSSK svojim zákazníkom priniesť výhody spoľahlivej a rýchlej dopravy aspoň na úsekoch, kde to dopravcovi technický stav infraštruktúry dovoľuje. Práve preto sa ZSSK rozhodla služby súvisiace s vlakmi kategórií RR (regionálny rýchlik) na trati Bratislava – Žilina a IC (InterCity) na úseku Bratislava – Košice posunúť na novú úroveň a na tejto trati ponúka v prípade meškania vrátenie peňazí.

50 % vrátenie peňazí – pri meškaní od 60 do 120 min

100 % vrátenie peňazí – pri meškaní nad 120 min

„Chceme, aby bola železnica skutočnou dopravnou alternatívou pre všetkých, a ako seriózny dopravca chceme naše služby garantovať. Nevieme to síce urobiť tam, kde je zastaralá infraštruktúra, no na tratiach, kde sú koľaje takmer bezproblémové a nie sú na nich početné a nebezpečné cestné priecestia, tam sme si istí. Za spoľahlivú prepravu cestujúcim dokážeme ručiť našimi vlastnými peniazmi, a to dokonca aj za riziká pri poruche infraštruktúry či mimoriadnej udalosti spôsobenej iným dopravcom. Všetko toto si berieme na vlastné tričko. Štatistiky nám ukazujú, že krok, od ktorého si sľubujeme ďalšie zdôveryhodnenie vlakovej prepravy, neoľutujeme,“ vysvetľuje Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.

„Kto vám vráti náklady na benzín, keď ostanete stáť v beznádejnej kolóne na výjazde z Bratislavy alebo pod Strečnom a domov prídete oveľa neskôr, ako ste plánovali? K výhodám 32 rýchlikov ZSSK ako sú pohodlie, možnosť ďalej pracovať, zabávať sa, či pospať si teraz pribúda aj garancia vrátenia vašich cestovných nákladov, ak sa nám nepodarí dostať vás do cieľa včas,“ dodáva Hlubocký.

Ako získať vrátenie peňazí pri meškaní vlakov?

Refundácia lístkov cestujúcich pri prípadnom meškaní IC a RR vlakov na trati Bratislava – Žilina a Bratislava – Košice, ktorú spoločnosť nazvala SUPERGARANCIA ZSSK bude možná výlučne prostredníctvom zákazníckeho konta. ZSSK tak chce posilniť svoju snahu o digitalizáciu svojho systému. Proces však bude veľmi jednoduchý a vrátenie peňazí v prípade meškania tak môže využiť prakticky každý zákazník (výnimkou je smrteľná nehoda v koľajisku).

ZSSK už nejaký čas prevádzkuje vlastný systém zákazníckych kont, prostredníctvom ktorých si môžu cestujúci kupovať cestovné lístky. Refundácia lístkov tak bude možná len v prípade, ak si zákazník lístok kúpil prostredníctvom svojho zákazníckeho konta. Zakúpenie takéhoto lístka je možné prostredníctvom aplikácie ZSSK, cez internet, ale aj priamo pri okienku na ktorejkoľvek železničnej stanici, pričom stačí pracovníkom ZSSK len nadiktovať vaše osobné konto.

Vrátenie 50 % či 100 % ceny lístka bude následne v prípade meškania vlakov možné na ktorejkoľvek železničnej stanici. Novinku môžu, samozrejme, využiť aj študenti či dôchodcovia, ktorí sa v systéme obmedzených miesteniek nedostali k lístkom zadarmo.

Cez internet si založ Zákaznícke konto Lístky si kupuj cez internet a svoje Zákaznícke konto Vytlačený lístok, prípadne elektronický lístok, pri kontrole ukáž vlakvedúcemu. V prípade meškania vlaku sa s opečiatkovaným papierovým/skontrolovaným elektronickým lístkom môžeš domáhať vrátenia peňazí.

Zoznam všetkých vlakov, na ktoré sa SUPERGARANCIA ZSSK vzťahuje: IC 520 (Košice 05:12 – Bratislava hl. st. 10:00)

IC 521 (Bratislava hl. st. 06:01 – Košice 10:48)

IC 522 (Košice 11:18 – Bratislava hl. st. 16:02)

IC 523 (Bratislava hl. st. 11:59 – Košice 16:48)

IC 524 (Košice 17:12 – Bratislava hl. st. 22:00)

IC 525 (Bratislava hl. st. 18:01 – Košice 22:48)

IC 44/45 (Bratislava hl. st. 18:01 – Košice 22:48) RR 700 Beckov (Trenčín 04:37 – Bratislava hl. st. 06:07)

RR 701 Vápeč (Bratislava hl. st. 05:13 – Žilina 07:40)

RR 702 Inovec (Žilina 04:20 – Bratislava hl. st. 06:47)

RR 703 Hričov (Bratislava hl. st. 07:13 – Žilina 09:40)

RR 704 Polom (Žilina 05:20 – Bratislava hl. st. 07:47)

RR 705 Vršatec (Bratislava hl. st. 09:13 – Žilina 11:40)

RR 706 Strážov (Žilina 06:20 – Bratislava hl. st. 08:47)

RR 707 Nimnica (Bratislava hl. st. 11:13 – Žilina 13:40)

RR 708 Vápeč (Žilina 08:20 – Bratislava hl. st. 10:47)

RR 709 Polom (Bratislava hl. st. 13:13 – Žilina 15:40)

RR 710 Čachtice (Žilina 10:20 – Bratislava hl. st. 12:47)

RR 711 Inovec (Bratislava hl. st. 15:13 – Žilina 17:40)

RR 712 Limbach (Žilina 12:20 – Bratislava hl. st. 14:47)

RR 713 Strážov (Bratislava hl. st. 17:13 – Žilina 19:40)

RR 714 Dubeň (Žilina 14:20 – Bratislava hl. st. 16:47)

RR 715 Javorina (Bratislava hl. st. 19:19 – Trenčín 20:43)

RR 716 Javorník (Žilina 16:20 – Bratislava hl. st. 18:47)

RR 717 Dubeň (Bratislava hl. st. 20:13 – Žilina 22:40)

RR 719 Beckov (Bratislava hl. st. 22:13 – Trenčín 23:33)

RR 15715 Javorina (Bratislava hl. st. 19:19 – Žilina 21:51)

RR 16702 Inovec (Trenčín 05:25 – Bratislava hl. st. 06:47)

RR 16706 Strážov (Trenčín 07:25 – Bratislava hl. st. 08:47)

RR 17715 Javorina (Bratislava 19:19 – Žilina 21:46)

RR 17716 Vršatec (Žilina 16:20 – Bratislava hl. st. 19:13)

RR 17718 Hričov (Žilina 18:03 – Bratislava hl. st. 20:56)

RR 17720 Bezovec (Žilina 20:20 – Bratislava hl. st. 22:47)

