Zombík Putin nás podviedol, no nemá šancu vyhrať, plakali zajatí ruskí vojaci na tlačovej besede

Ruskí vojaci, ktorých zajala ukrajinská armáda, sa rozhovorili na tlačovej konferencii. Vystúpili proti vlastnej krajine a svojich spoluobčanov vyzvali, aby prestali počúvať propagandu. Informuje portál CNN Prima News.

V posledných týždňoch sme boli svedkami čoraz väčšieho počtu videí so zajatými ruskými vojakmi, ktorí hovoria, že o Putinových plánoch nevedeli a ľutujú svoje konanie. Na nedávnej tlačovej besede agentúry Interfax vystúpilo viacero takýchto mužov.

Vojaci na nej svojim ruským spoluobčanom odkázali, aby si zložili ružové okuliare a prestali počúvať tamojšiu propagandu, ktorá im klame. Viacerí z nich sa počas toho rozplakali. Alexej Železňak z 34. samostatnej motoristickej brigády označil Putina za zombíka, ktorý bombarduje obyvateľov a nemocnice.

„Rusi, nepozerajte sa na zombie. Ukrajinský ľud je statočný, jednotný. Bez ohľadu na to, koľko sem Putin pošle svojich vojakov, toto územie nezíska,“ dodal. Vraj ich oklamal aj vrchný veliteľ. ktorý z nich urobil fašistov.

Ďalší zajatec, Mustafajev Mugsad, zas svojich krajanov vyzval, aby aby ignorovali štátnu propagandu: „Ľudia si budú našu agresiu pamätať po stáročia. Rusi, zložte si konečne ružové okuliare a pozrite sa, čo sa deje na Ukrajine.“

Igor Rudenko zas neľutuje, že sa vzdal, bolo to vraj správne rozhodnutie. Podľa jeho tvrdení umrel už 15-tisíc ruských vojakov. „Zostal som aspoň nažive. Viem, že ruské vojská už prehrali, pretože ukrajinská armáda ich zničí. Nehľadiac na to, koľko ich bude,“ povedal.

Captured Russian soldier sobs while asking for forgiveness from the Ukrainian people, calls Putin a liar, and says he wants the truth shown to his fellow Russians. pic.twitter.com/u0odColwfC

— Mike Sington (@MikeSington) March 20, 2022