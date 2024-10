Známa slovenská banka plánuje cez víkend veľkú odstávku: Klienti budú odrezaní od svojich účtov

Odstávky systémov bánk sú bežnou záležitosťou, o ktorej sme vás v minulosti už neraz informovali. Väčšinou sa robia v nočných hodinách, aby klientov zasiahli čo najmenej.

Pre odstávku sa tento víkend rozhodla mBank a dopredu na to upozornila na svojom webe. „Chceme všetkým našim klientom poskytovať vždy tie najlepšie možné služby, a tak jeden takýto upgrade plánujeme urobiť 27. 10. 2024 od 2:00 (letný čas) do 7:00 (zimný čas) aj my. Pretože ale pôjde o väčší zásah do našich bankových systémov, nebudú počas neho fungovať niektoré naše kľúčové služby,“ napísala banka.

Nepôjde takmer nič

Na 6 hodín tak bude nedostupná platba kartou na internete, ale napríklad aj internet banking, mobilná apka, systém žiadostí o produkty, SMS a mLinka. „Vopred sa ospravedlňujeme za spôsobené problémy. Vieme, že v bezhotovostnej dobe nejde len o drobnú nepríjemnosť,“ dodala banka.