Zimná sezóna začala: V Alpách už stihla napadnúť kvalitná snehová nádielka, tieto strediská otvorili svoje brány

Pomaly sa rozbieha sezóna, na ktorú sa tešia všetci milovníci zimných športov. Kým na Slovensku sa sneh ešte nehlási o slovo, v Alpách už prvé lyžiarske strediská otvárajú svoje brány.

Otvorili sezónu

V Alpách už stihla napadnúť kvalitná snehová nádielka. Ako informoval portál iMeteo, niektoré z lyžiarskych stredísk už stihli otvoriť sezónu.

Kým v alpských údoliach sa počas tejto jesene stihol nahromadiť iba „dostatok snehu“, na ľadovcoch možno nájsť už asi pol metra až meter snehu.

Najbližšie k Slovensku sú otvorené lokality od Kaunertalu cez ľadovec Stubai až po Kitzsteinhorn. Okrem toho sa už dá lyžovať aj vo Švajčiarsku. Pre milovníkov zimných športov sú otvorené napríklad strediská Saas-Fee alebo Zermatte.

To, kedy bude sezóna otvorená aj na Slovensku, zatiaľ nie je jasné. Až do 20. októbra nie je očakávané výdatnejšie sneženie, ktoré by rozprúdilo život v strediskách.