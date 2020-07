Žiadne bozkávanie a prísna hygiena. Pandémia zasiahla aj Štvrť červených svetiel v Amsterdame

V tejto časti Amsterdamu nájdete múzeá, sexshopy, ale aj miesta ponúkajúce sexuálne služby zákazníkom. Pandémia sa nevyhla ani tým a prísne opatrenia musia dodržiavať rovnako ako iné podniky. Ako sa to dotklo zákazníkov?

Prísne opatrenia musia dodržiavať aj verejné domy

Sexuálne pracovníčky privítali možnosť opäť si zarobiť, prísne opatrenia im však situáciu sťažujú aj naďalej. Ako informuje portál The Guardian, všetky verejné domy boli zatvorené od polovice marca a holandská vláda pôvodne plánovala, že to tak ostane až do septembra. Napokon však úrady dovolili, aby sa verejné domy otvorili skôr, čo vzhľadom na finančnú situáciu potešilo mnohé sexuálne pracovníčky, napriek obavám, že bude málo zákazníkov. Veľkú časť zákazníkov totiž tvoria turisti a cestujúcich z niektorých krajín Holandsko ešte stále cez hranice nevpúšťa.

Aj keď sú však verejné domy opäť otvorené, zákazníci aj sexuálne pracovníčky musia dodržiavať prísne pravidlá. Napríklad, zákazník musí preukázať, že nie je nakazený koronavírusom. Sexuálne pracovníčky sa musia pýtať aj na to, s kým žije klient v domácnosti a zistiť, či príznaky koronavírusu nemajú ďalší jej členovia. Samozrejmosťou je dezinfekcia a pravidelné umývanie rúk a po každom klientovi je nutné zabezpečiť čisté posteľné prádlo.

Rúška na tvári mať nemusia

Výnimku predstavujú rúška, tie počas stretnutia s klientom nie sú povinné. Pracovníčky sa však vyhýbajú bozkávaniu s klientom a snažia sa, aby mali tváre od seba čo najďalej. Po tom, čo klient miestnosť opustí, dezinfikuje sa všetko, čoho sa mohol dotknúť, vrátane umývadla či kľučiek na dverách. Pracovníčky však dodávajú, že na hygienu dbajú vždy, či práve zúri pandémia koronavírusu alebo nie.

Holandsko však nič nenecháva na náhodu, sexuálne pracovníčky sa musia od roku 2000 (v tom roku bola prostitúcia v krajine oficiálne zlegalizovaná) registrovať v miestnej obchodnej komore a odvádzať dane z príjmu. V súčasnosti sa v Amsterdame živí prostitúciou približne 7 000 osôb. Mnoho sexuálnych pracovníkov však kvôli pandémii odcestovalo do svojej rodnej krajiny a ešte im nebolo umožnené vrátiť sa do Holandska.