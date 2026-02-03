Žiačke základnej školy obhoreli vlasy, na vine má byť jej spolužiak. Prípad prešetruje polícia

Žiak strekol dezodorant na zapaľovač, čím vznikol plameň, ktorý zapríčinil obhorenie vlasov spolužiačky.

Polícia rieši ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu incident zo Základnej školy s materskou školou na Gorkého ulici v Trnave, pri ktorom obhoreli vlasy žiačke školy. Polícii udalosť oznámilo vedenie školy ešte 23. januára.

„Podľa doposiaľ zistených skutočností jeden zo žiakov mal použiť dezodorant, ktorý strekol na zapaľovač, čím vznikol plameň, ktorý zapríčinil obhorenie vlasov spolužiačky. K zraneniu osôb nedošlo. Priestupok je v súčasnosti v štádiu objasňovania, pričom sa skúma, aj to, či išlo o úmyselné konanie vo vzťahu k spolužiačke,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave.

Učiteľka a školský psychológ reagovali pohotovo a rýchlo

Po vykonaní všetkých potrebných úkonov bude podľa polície vo veci rozhodnuté v zmysle zákona o priestupkoch. K udalosti došlo priamo v triede deviatakov počas vyučovania. Pokus so zapaľovačom nebol súčasťou výučby, ale o vlastnú iniciatívu chlapca.

Mesto Trnava ako zriaďovateľ školy takéto správanie podľa hovorkyne radnice Veroniky Majtánovej odsudzuje, pretože ide o hrubé porušenie školského poriadku a neprípustné ohrozenie zdravia aj majetku. „K incidentu došlo tesne po zvonení, keď sa vyučujúca ešte nachádzala v triede. Vďaka jej pohotovej reakcii sa podarilo predísť vážnejším zraneniam aj škodám na majetku,“ uviedla Majtánová.

Školský psychológ podľa nej následne pracoval s dvoma žiakmi – s tým, ktorý manipuloval so sprejom, aj s majiteľom zapaľovača, a vykonal krízovú intervenciu. Na miesto bola potom privolaná hliadka Policajného zboru SR, ktorá si prípad prevzala.

