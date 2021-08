Ženám robil ilegálne potraty, prostitútky vraždil strychnínom. Thomasa Neilla Creama odsúdili za 10 minút

V časoch viktoriánskej éry neboli dostupné medicínske prostriedky, aké máme k dispozícii dnes. Lekárom sa mohol stať človek, ktorý nemal potrebné vzdelanie a aj vzdelaní lekári neraz tápali v tme. Akoby to však nestačilo, medzi tými, ktorí mali ľuďom pomáhať najviac, sa našli takí, ktorí sa namiesto toho uchýlili k vraždeniu. Príkladom je Thomas Neill Cream. Niektorí si dokonca myslia, že práve on bol slávny Jack Rozparovač.

Fascinovali ho účinky chloroformu

Kariéra Thomasa Neilla Creama mala pôvodne vyzerať celkom inak, mal sa totiž vyučiť za staviteľa lodí. Bol najstarším z 8 detí a musel svojmu otcovi pomáhať. Napokon sa však rozhodol, že sa stane lekárom. V roku 1872, keď mal Thomas 22 rokov, sa prihlásil na univerzitu v Montreale (pôvodom bol zo Škótska, no ešte keď bol dieťa, sa jeho rodina presťahovala do kanadského Québecu), píše portál All That Is Interesting.

Štúdiu medicíny sa tu venoval 4 roky. Počas tohto obdobia sa podľa portálu Canada’s History do pamäti spolužiakov, ale aj učiteľov, vryl ako poriadne divoký a extravagantný človek. Jeho otec medzičasom zbohatol, chodil preto v drahom oblečení a ovešaný šperkami. Napriek svojej búrlivej povahe dokončil školu s vyznamenaním. Už počas štúdia ho zaujímali účinky chloroformu, napísal o ňom dokonca aj svoju záverečnú prácu.

Fascinovalo ho, že látka dokáže pacienta dostať do stavu bezvedomia. Alebo ho dokonca zabiť. Krátko po tom, čo Cream dokončil školu, stretol Floru Elizu Brooks. Jej otec bol majetným majiteľom hotela Waterloo. Ich známosť netrvala dlho, keď Flora Thomasovi jedného dňa oznámila, že je tehotná. Cream sa rozhodol vziať záležitosť do vlastných rúk a vykonať potrat. Flora následkom procedúry vážne ochorela a keď sa o tom, čo Thomas vykonal, dozvedel jej otec, Creama si našiel a so zbraňou v ruke ho prinútil, aby sa s ňou oženil.

Otvoril si kliniku, kde vykonával nelegálne potraty

Aj keď Cream počúvol a oženil sa, nepozdávalo sa mu to a hneď nasledujúci deň ušiel do Anglicka, kde sa naďalej vzdelával v pôrodníctve a zvádzal ženy. Možno práve nútené manželstvo v ňom vyvolalo prudkú nenávisť voči ženám. Flora čoskoro zomrela a aj keď na Thomasa padol tieň podozrenia, dlho sa v Anglicku neohrial a opäť sa vrátil do Kanady. V Ontariu si otvoril kliniku, kde vykonával ilegálne potraty.

Ako píše portál Casebook, s jeho reputáciou to vyzeralo celkom sľubne, až do osudného dňa, kedy sa za budovou, v ktorej sídlila jeho ordinácia, nenašlo ženské telo a fľaštička chloroformu. Bola to chyžná menom Kate Gardener a Cream priznal, že jej poskytol konzultáciu týkajúcu sa potratu, tvrdil však, že s chloroformom, ktorý sa pri nej našiel, nemá nič spoločné. Napriek tomu, že proti nemu svedčili dôkazy, Cream sa obvineniu z vraždy vyhol.

Rozhodol sa však, že sa odsťahuje do Chicaga, kde si otvoril ďalšiu kliniku, tentoraz v blízkosti nevestinca. Tu však za zvláštnych okolností zomrela Julia Faulkner, ďalšia z jeho pacientiek a Cream sa opäť dostal so hľadáčika polície. Aj tentoraz sa mu však podarilo uniknúť. Lekár ale nikdy nedokázal krotiť svoje vražedné chúťky na dlho, čoskoro preto po sebe zanechal niekoľko ďalších mŕtvych žien.

Chloroform nahradil strychnínom

V tomto období začal Cream experimentovať s tabletkami, ktoré plnil strychnínom. Ten môže podľa CDC zapríčiniť stuhnutosť svalov, podráždenosť, bolesti svalov, ťažkosti s dýchaním a napokon smrť. Plánoval ich využiť pri vražde manžela Julie Stott, ktorá bola jeho milenkou.

Až keď sa našlo Stottovo telo, ktoré v sebe malo smrtiacu dávku jedu, polícia konečne spozornela. Cream vedel, že sa musí mať na pozore. Napísal preto koronerovi list, v ktorom tvrdil, že chcel Stotta vyliečiť z epilepsie. Obviňoval lekárnika, s ktorým spolupracoval z toho, že práve on predpísal mužovi tabletky plné jedu. Keď koroner jeho list odignoroval, trval Cream na tom, že Stottovo telo musí byť exhumované, aby sa lekárnikovu vinu podarilo dokázať. Medzičasom sa však jeho vzťah s Juliou značne naštrbil a práve jeho odvaha (alebo hlúposť) ho napokon stáli slobodu.

Cream bol obvinený z vraždy a zatknutý v roku 1881. Vo väzení mal stráviť zvyšok života, za dobré správanie ho však v roku 1891 napokon prepustili. Keď už bol na slobode, vrátil sa do Kanady, prišiel si sem však len po dedičstvo. Potom sa rýchlo pobral ďalej do Londýna. Zdá sa, že sa zo svojho trestu vôbec nepoučil. Len v priebehu 7 mesiacov za pomoci tabliet plných strychnínu zabil až 4 prostitútky, píše Canada´s History.

Avšak namiesto toho, aby sa správal nenápadne, opäť začal rozposielať listy s rôznymi obvineniami (z dvoch vrážd obviňoval svojich susedov a uchýlil sa dokonca aj k vydieraniu). Zašiel dokonca tak ďaleko, že sa spriatelil s detektívom Johnom Haynesom a ponúkol sa, že mu ukáže miesta, na ktorých boli telá prostitútok nájdené. Samozrejme, Haynes nebol hlúpy a mužovo zvláštne správanie upozornil políciu.

Bol Cream Jack Rozparovač?

Tak Cream opäť skončil za mrežami. Po tom, čo proti nemu vypovedala ďalšia zo žien, ktorej ponúkol tabletky, no odmietla ich, trval súdny proces len 10 minút. Tentoraz sa však sudca neuspokojil s tým, že Cream bude hniť v cele do konca života. Rozhodol, že vrah bude popravený. Keď už Thomas vedel, že sa trestu nevyhne, rozhodol sa vyjsť s pravdou von. Priznal, že zabil množstvo ďalších žien a chválil sa tým, že ho polícia nikdy nedokázala dolapiť.

Avšak práve to, čo vrah vyslovil tesne pred popravou 15. novembra v roku 1892, fascinuje ľudí aj o desiatky rokov neskôr. „Ja som Jack…“ zneli jeho posledné slová predtým, než naposledy vydýchol. Nebolo to tak dávno, čo v krajine vyčíňal Jack Rozparovač. Okamžite preto vznikli špekulácie, že sa pred smrťou chcel Cream priznať, že práve on je neslávne známym vrahom, píše Chicago Tribune. Niektorí však poukazujú na to, že v čase, keď vraždil Jack Rozparovač, mal Cream práve sedieť vo väzení.

Existuje však šanca, že vďaka bohatstvu, ktoré zdedil, vrah väzenských strážcov podplatil a presvedčil ich, aby ho prepustili o niečo skôr. Ak to tak naozaj bolo, Thomas Neill Cream by skutočne mohol byť Rozparovačom. Vyšetrovatelia pri Rozparovačovi nadobudli podozrenie, že má vzdelanie z oblasti medicíny a rovnako ako Cream sa zameriaval najmä na prostitútky. Okrem toho, obaja o vykonaných vraždách písali listy. Zásadný rozdiel však spočíva v tom, že Cream niekoľko žien otrávil ešte predtým, ako začal vraždiť Rozparovač. Prečo by sa potom uchýlil ku krvavým jatkám a potom sa opäť vrátil k zabíjaniu jedom?

To všetko sú však len špekulácie, ktoré po desaťročiach nie je možné potvrdiť, ale ani vyvrátiť. Mnohí si myslia, že kat si Creamove posledné slová len vymyslel, aby na tom zarobil. Či však už Cream bol Rozparovačom alebo nie, zaradil sa medzi prvých známych sériových vrahov, ktorí sa do dejín zapísali tým, že využívali brutálne a kruté metódy na zabíjanie nevinných obetí.