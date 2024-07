Žena vyhrala jackpot viac ako 1 milión eur, dozvedela sa to počas obeda: Neuveríte, čo spravila potom

Život niekedy píše naozaj neuveriteľné príbehy a jeden taký sa stal a vlastne stále prebieha v anglickom meste Wigan, neďaleko Manchestru. Ruth Breen, 45-ročná pôrodná asistentka, približne pred desiatimi rokmi vyhrala lotériu, no takmer nikomu to nepovedala a doteraz bežne pracuje, píše BBC a Liverpool Echo.

O výhre sa dozvedela počas obeda

V roku 2014 pritom vyhrala 1 milión libier, v prepočte približne 1,18 milióna eur. Nie je to síce najvyššia výhra v histórii, no na to, aby človek už nikdy nemusel pracovať, úplne stačí. To však nebol prípad Ruth. Tá pokračovala v chodení do práce a jej kolegovia ani nevedeli, že pracujú s milionárkou. Taktiež chcela byť vhodným príkladom pre svoju 11-ročnú dcéru.

Zaujímavý je pritom aj spôsob, ako sa v osudný deň dozvedela o svojej výhre. Počas obedňajšej prestávky v nemocnici Royal Albert Edward Infirmary si prezerala maily, keď narazila na úžasnú správu. Je síce pravdou, že od tohto momentu pracuje len na čiastočný úväzok a občas si dopraje luxus, no stále žije vo svojom starom dome, informuje Liverpool Echo.

Ruth tvrdí, že výhra jej poskytla bezstarostný život, ale zároveň sa teší z práce, ktorá ju napĺňa. Taktiež podporuje miestne charitatívne organizácie a často anonymne prispieva na rôzne projekty. Jej príbeh je príkladom toho, ako si udržať rovnováhu medzi bohatstvom a každodenným životom a ako peniaze môžu niekomu zmeniť život bez toho, aby zmenili aj jeho charakter.