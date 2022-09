Žena sa zabuchla v kúpeľni a ostala tam uväznená tri dni. Na stenu napísala mrazivý odkaz na rozlúčku

Desivý príbeh sa odohral v druhej polovici augusta v Thajsku. 54-ročná žena strávila celé tri dni uväznená v kúpeľni po tom, ako sa jej zlomila kľučka na dverách a ona sa nemala ako dostať z kúpeľne von.

Správu si všimol český portál novinky.cz, ktorý uvádza, že žena bola nedobrovoľne v kúpeľni uväznená od 22. augusta. Napriek tomu, že kričala o pomoc a búchala na dvere a steny, nikto ju nepočul.

Napísala odkaz na stenu

V kúpeľni nemala čo jesť, našťastie mohla aspoň piť vodu, čo jej pravdepodobne zachránilo život. Priemerné teploty sa v auguste v Bangkoku totiž pohybovali okolo 28 stupňov Celzia.

Keďže žene nikto neprišiel na pomoc, v zúfalstve sa stenu kúpeľne napísala pomocou krému odkaz, píše portál The Thaiger: „Od 22. augusta som tu uviaznutá. Ak zomriem, nech sa Jay Lek postará o moju poslednú vôľu. Prosím, odovzdajte Tukov majetok Tua Tun Tumovi. Pila som vodu z vodovodu, aby som prežila. Bez vody by som už bola mŕtva. Snažila som sa vypáčiť a rozbiť dvere, snažila som sa kričať, no nikto ma nepočul,“ napísala žena v zúfalstve.

Zachránila ju sestra

Šťastím bolo, že uviaznutá žena má sestru. Keďže sa jej neozývala a uviaznutá žena telefón nedvíhala, sestra zalarmovala políciu. Tá sa musela do dobre zabezpečeného domu dostať cez železnú bránu a oceľové rolovacie dvere. Zachránenú ženu následne previezli do nemocnice, kde sa zistilo, že okrem vyčerpania je v dobrom zdravotnom stave.