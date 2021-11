Žena sa bojí ísť už aj na rande. Vďaka náhodným testom DNA zistila, že má najmenej 50 nevlastných súrodencov

Zistenie, že máte nevlastného súrodenca, môže byť poriadne šokujúce. Predstavte si však, že by ste vďaka náhodnému DNA testu zistili, že ich máte možno aj viac ako 50. Presne to sa stalo žene, ktorá prostredníctvom TikToku vysvetľuje, že sa už bojí ísť aj na rande. Veď, čo keď vyjde najavo, že šla na drink s ďalším so svojich súrodencov?

Žena má najmenej 50 nevlastných súrodencov

23-ročná Američanka Izzy, ktorá si na TikToku hovorí @izzyvn_98, nedávno svojim fanúšikom prezradila, že je už poriadne paranoidná. Môže za to DNA test, ktorý si urobila v roku 2018. Chcela len zistiť, odkiaľ pochádzajú jej predkovia, čakalo ju však niekoľko nemilých prekvapení, píše portál IFL Science. Napríklad zistila, že nemá talianske korene, ako si pôvodne myslela.

Okrem toho, kontaktovala ju neznáma žena, ktorá na vyhľadávanie predkov využila rovnaké služby ako Izzy. Tá tvrdila, že DNA Izzy sa do istej miery zhoduje s DNA jej dcéry. Pýtala sa jej, či má príbuzných v istej rodine. Keď Izzy odpovedala záporne, prišla na rad ďalšia otázka. Žena chcela vedieť, či aj Izzy bola počatá vďaka spermiám od darcu. V tomto prípade už musela odpovedať kladne.



Ukázalo sa, že Izzy a aj ženina dcéra boli počaté vďaka darcovským spermiám. To by znamenalo, že sú nevlastné sestry. Aby toho nebolo málo, na Facebooku vznikla skupina, v ktorej boli všetky deti počaté vďaka spermiám od rovnakého darcu. Keď sa Izzy do súkromnej skupiny dostala, zistila, že je v nej najmenej 50 ľudí rôzneho veku a pohlavia. Všetci majú jedno spoločné – darcu spermií.

Holanďan je biologickým otcom 200 detí

Nielen Izzy, ale aj ďalší členovia skupiny sú kvôli tomu paranoidní. Obávajú sa totiž toho, že nevlastných súrodencov by mohlo byť omnoho viac. Čo ak s jedným z nich nevedomky pôjdu na rande? Aj keď je to nezvyčajná situácia, nie je to celkom nevídaný jav. Napríklad, v Holandsku existuje darca, ktorý dostal pomenovanie Louis, aby zostal v anonymite. Údajne je otcom až 200 detí, ktoré sa narodili vďaka tomu, že daroval svoje spermie.

Ako v roku 2018 priznal pre The Guardian, dúfal, že ak bude otcom takého množstva detí, raz sa ho jedno z nich rozhodne vyhľadať. Ak by bol otcom 10 detí, šanca, že ho niektoré vyhľadá, je nízka. Pri 100 či viac potomkoch sú však šance omnoho vyššie. Občas sa však stane, že dieťa nenatrafí na svojho biologického rodiča, ale na svojich nevlastných súrodencov, ako to bolo aj v prípade Izzy.

Podľa portálu Irish Times sa z času na čas stáva aj to, že na seba súrodenci natrafia prostredníctvom aplikácií, ako napríklad Tinder. To sa stalo aj Jordymu Willekensovi, ktorý takto našiel svoju nevlastnú sestru. Odvtedy sú v kontakte a pátrajú po ďalších možných súrodencoch.