Zaži niečo nové: Vďaka tomuto rituálu si užijete pobyt v prírode s priateľmi ako nikdy predtým

Po dlhým mesiacoch, ktoré sme prežili zatvorení vo svojich príbytkoch, nastal čas sa vrátiť opäť von. Toto leto máme konečne možnosť zažiť všetko, po čom naša nespútaná duša posledné dva roky len túžila. A všetko zrazu chutí ako nové.

„Ľudia miznú z prírody takou rýchlosťou, ktorá by ich zaradila na prvé miesto v zozname ohrozených druhov akéhokoľvek ochrancu prírody,“ hovorí americký ekológ Tom Gill. Za posledné roky trávime približne deväťdesiat percent nášho času vo vnútri – či už kvôli práci, rodine, športu, priateľom, alebo protipandemickým opatreniam, ktoré zasiahli celý svet.

Ľudstvo potrebuje zmenu

Celosvetovo obľúbená značka piva, Corona Extra, je už roky synonymom všetkých pocitov, ktoré prežívame práve vonku: slnko, príroda, pláže, piesok, čerstvý vzduch, cestovanie a spoznávanie nepoznaného. Značka predstavila kampaň „This is living“, ktorou vrhá svetlo na krásu našej prírody, ktorá je všade vôkol nás a zároveň ňou povzbudzuje svet, aby sa o ňu staral – znovu objavil jej jednoduchosť a čistú krásu. Corona Extra motivuje svojich užívateľov k cestovaniu, ktoré sa už neodmysliteľne spája s touto značkou. Je jedno, ktorý kút sveta si vyberieme, či pôjdeme na hory, kopce nášho krásneho Slovenska, alebo vyhrá more, oceán či nespútaná exotika. Jedine vonku vieme nájsť to miesto, kde sa môžete spojiť s našim lepším ja.

Klasické a autentické chute

Klasické a autentické, Corona Extra pivo, si jednoducho vychutnáte. Navyše pivo spája ľudí a je to nápoj, ktorý umocní zmysluplné chvíle vášho života. Mexický ležiak definuje špeciálna a jedinečná chuť a takto sa značka charakterizuje: Corona Extra je prístupná, nenáročná, sebavedomá a nadčasová. Nezameniteľná farba, jedinečná chuť mexického dedičstva robia z tohto ležiaka jedno z najznámejších a najpopulárnejších pív na svete. Jeho užívatelia sú rovnako vášniví ľudia, plní energie, elánu a chute cestovať a spoznávať život tam vonku… Pridajte sa k nim už toto leto!

Limetkový rituál

Žiadna Corona nie je úplná bez limetky. Limetkový rituál, ktorý prirodzene dodáva charakter, chuť a osvieženie, je neoddeliteľnou súčasťou tohto jedinečného zážitku. Veď každý si citrusy spája s plážami, slnkom, morom a s pekným počasím, takže aj vaše obľúbené pivo vo vás vyvolá rovnaké pocity, ak si ho doprajete práve s kúskom limetky. Tá dokonale zvýrazní chuť piva a navodí vo vás skutočnú cestovateľskú atmosféru, aj keď si tento sladový nápoj zrovna vychutnávate na grilovačke, u rodičov na chate, alebo na teraske na sídlisku – fantázii sa proste medze nekladú. A pivo s citrusom predsa vyzerá lákavejšie a chutí jednoznačne lepšie.

Ukazuje čistotu a kvalitu

Značka Corona, narodená v Mexiku, je vedúcou značkou piva v krajine pôvodu a celosvetovo najobľúbenejším mexickým pivom vyvážaným dnes do viac ako 180 krajín celého sveta. Corona Extra bola prvýkrát uvarená v roku 1925 v Cervecería Modelo, v Mexico City. Značka sa stala priekopníkom v pivnom priemysle tým, že ako prvá použila priehľadnú fľašu, ktorá svetu ukazuje čistotu a vysokú kvalitu piva. Umelecké dielo nachádzajúce sa na fľaši je namaľované, čo zdôrazňuje záväzok značky ku kvalite v každom balení a silné mexické dedičstvo. Značka je synonymom pláže a oslavuje čas vonku. Pozýva ľudí zastaviť sa, oddýchnuť si a vychutnať si jednoduché radosti života.