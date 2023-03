Zarobíte aj 1 650 eur či 7 eur na hodinu: Action a Primark hľadajú nových zamestnancov, tu je prehľad pracovných ponúk

Sú cenovo dostupné a jeden z nich sa dokonca opisuje ako superlacný. Dva silné obchodné reťazce – Primark aj Action –, ktorých okrem farebného motívu teraz spája aj to, že prichádzajú na Slovensko približne v rovnakom období, hľadajú do svojich prevádzok ľudí, ktorých lákajú na rôzne výhody a bonusy. Pozrite si prehľad, aký plat či benefity ponúkajú pre potenciálnych zamestnancov.

V článku sa dočítate aj: kde a kedy otvára Action ďalšiu prevádzku;

kedy bude otvorený Primark;

na aké platové podmienky lákajú;

koľko si môže zarobiť manažér predajne;

aké benefity plynú z tejto práce.

Majú veľké množstvo kamenných predajní a zákazníkov lákajú na široký sortiment za dostupnú cenu. V Európe majú Action aj Primark veľmi silné meno, ich pobočky by sme našli azda v každej krajine Starého kontinentu. Do modrej farby ladené logá Slováci doteraz poznali len zo zahraničia, no tomu je definitívne koniec.

Zatiaľ čo Primark sa pripravuje na otvorenie prvej slovenskej prevádzky v máji 2023, superlacný Action otvorí 23. marca už svoju tretiu pobočku, ktorá bude vo Zvolene. O pláne otvoriť tieto obchody na našom území sa hovorilo už od januára, pričom všetko sa rozbehlo, respektíve rozbehne v týchto týždňoch.

Na otvorení prvej prevádzky Actionu v Bratislave bol 2. marca prítomný aj náš redaktor, ktorý opísal, ako to na mieste vyzeralo. V tomto týždni bude otvorená aj prevádzka vo Zvolene, o čom vás budeme tiež informovať v našej reportáži.

Rovnako ako Primark, tak aj Action sa momentálne snažia naplniť svoj tím zamestnancov. Na webe Profesia predstavujú svoje inzeráty na rôzne pozície od brigádnika cez asistenta predaja, vedúceho prevádzky až po manažéra predajne. Pozrite si v našom prehľade, aké ponúkajú naprieč pozíciami platové či pracovné podmienky.

Action

Holandsko-francúzsky reťazec, ktorý sa v posledných mesiacoch najčastejšie spomína v slovenských médiách ako superlacný, bude mať na konci marca na Slovensku už 3 prevádzky. Prvú otvorili v bratislavskej Danubii, druhú o týždeň neskôr na Zlatých pieskoch, pričom tretia bude na strednom Slovensku, konkrétne vo Zvolene.

Action má v rámci Európy až 2 264 prevádzok, ktoré sú rozmiestnené od severovýchodného Poľska až po juh Španielska. Sieť predajní, v ktorých nájdete až 1 500 produktov lacnejších ako 1 euro, oslávi v júli 2023 už 30 rokov existencie. Kým sa Action dostal na Slovensko, mohli sme ho navštíviť v rakúskom Kitsee, ale aj v niekoľkých prevádzkach v Česku či v Poľsku.

Obchodný koncept Actionu je na Slovensku odlišný od toho, aký má Primark. Zatiaľ čo primárne módny obchod Primark bude zatiaľ fungovať len v Bratislave, Action plánuje fungovať okrem Bratislavy a Zvolena aj v Topoľčanoch, Martine, Trnave, Spišskej Novej Vsi či v Michalovciach, no plán sa podľa našich informácií môže meniť v závislosti od viacerých faktorov.

Cez Profesiu je možné dohľadať päť pracovných ponúk od Action Retail Czech. Pred 3 dňami sa objavil inzerát na Manažment predajne Action v Spišskej Novej Vsi. Na základe ponuky požadujú minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou a potrebné skúsenosti z maloobchodu. Platové podmienky sú podľa inzerátu vo výške 1 250 eur mesačne (brutto).

Týždeň staré sú aj dve ponuky, ktoré sa týkajú rovnakej pracovnej pozície. Do pobočiek na Zlatých pieskoch aj v Trnave hľadajú Zástupcu vedúceho/ej predajne. Budete plánovať a organizovať prácu na predajni, pracovať s kolegami na ich rozvoji, zodpovedať za naplnenosť predajne a v kancelárii strávite len minimum času na vybavenie nevyhnutnej administratívy, píše sa v ponuke o práci, za ktorú ponúkajú 1 250 eur v hrubom.

Do predajne v Bratislave teraz hľadajú aj klasických zamestnancov, ktorých úlohou bude napríklad dokladanie tovaru, práca za pokladňou či komunikácia so zákazníkmi. Ponúkajú plný (38,75 hodín/týždenne), ale aj čiastočný (20 a 30 hodín/týždenne) úväzok. Plat začína na hranici 600 eur v hrubom.

Action je pripravený aj na brigádnikov, ktorí budú ochotní pracovať 10-20 hodín týždenne. V ponuke píšu, že pozícia je vhodná aj pre študentov, mamičky na materskej dovolenke alebo pre iných záujemcov o brigádu v tejto firme. Za 7 eur na hodinu (brutto) bude povinnosťou brigádnikov plniť takmer na vlas rovnaké úlohy, aké sú stanovené pre vyššie uvedených, tzv. klasických zamestnancov predajne.

Primark

Tento obchod sa stal populárnym vďaka kombinácii ceny a širokého výberu oblečenia, ktoré v Primarku ponúkajú. Pôvodne írsky koncept je na trhu už od roku 1969 a k dnešnému dňu má otvorených 415 pobočiek po celej Európe, ale aj v Spojených štátoch amerických. Najbližšie k našim hraniciam boli doteraz prevádzky v Brne, vo Viedni, v Krakove či v Katoviciach. Od mája by mala pribudnúť aj bratislavská pobočka v rozšírenej časti obchodného domu Eurovea.

Na Profesii je v čase písania článku 5 pracovných pozícií do pripravovanej prevádzky. Najnovšia pribudla pred týždňom, pričom ide o ponuku brigády. Ide o prácu, na ktorú sa podľa inzerátu hodia aj ľudia so základným vzdelaním, no nutnosť je napríklad mať ochotu pracovať aj cez víkendy.

Na oplátku firma ponúka plat vo výške 5,5 eur na hodinu (brutto). Podobnú ponuku ohľadom študentskej brigády publikoval Primark aj pred 2 týždňami, pričom podmienky na prácu aj finančná odmena ostávajú rovnaké ako vo vyššie opísanej ponuke.

Ďalej sa do bratislavského Primarku hľadá aj Asistent/ka predaja. Na tejto pozícii bude mať potenciálny zamestnanec na starosti dopĺňanie tovaru, udržiavanie štandardu prevádzky, respektíve obsluhu zákazníkov pri kase či skúšobných kabínkach. Za túto prácu na plnú úväzok ponúkajú mesačne 1 200 eur (brutto), pričom aktuálne zháňajú aj človeka na skrátený úväzok, kde je ponúkaná mzda od 600 do 900 eur.

V súčasnosti najvyššia pozícia, ktorú chcú v pripravovanej slovenskej pobočke obsadiť, je Tímový/á manažér/ka. Zodpovednosť za vedenie tímu asistentov predaja, manažovanie zamestnancov a kompletný chod svojho oddelenia, aj toto patrí k pracovným povinnostiam, za ktoré ponúka Primark mesačný plat 1 650 eur (brutto). Ponuke však vyhovujú len uchádzači, ktorí dosiahli minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou a majú dvojročnú prax v odvetví retailu a vedenia tímu ľudí.

Aj keď sa pracovné ponuky od oboch spoločností môžu vo viacerých ohľadoch líšiť, spoločným bodom ostáva minimálne fakt, že ponúkajú ľuďom prácu v moderných spoločnostiach, ktoré rozbiehajú na Slovensku nové projekty.