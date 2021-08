Žalovali ich celebrity aj parochňové štúdio: 7 kapiel, ktoré sa súdili kvôli obalom svojich albumov

Len pred pár dňami internet obleteli správy o, na prvý pohľad zvláštnom, obvinení skupiny Nirvana. Dnes 30-ročný muž kapelu a jej manažment zažaloval za použitie jeho nahej fotografie na obale kultového albumu Nevermind. Nezvyčajná žaloba bude mať zrejme dohru na súde, keďže vtedy 4-mesačný chlapec sa dnes dožaduje spravodlivosti a tvrdí, že kapela použitím tejto fotky šírila detskú pornografiu. Toto však nie je v hudobnom biznise ničím výnimočným. Podobné problémy museli riešiť aj ďalší známi hudobníci.

V podstate nejde o žiadnu novinku, ale o strasti šoubiznisu. Súdne naťahovačky medzi hudobníkmi a fotografmi o (ne)oprávnených použitiach ich fotografií na obaloch albumov sú viac-menej bežné. O čosi menej bežné sú však spory, v ktorých osoby na obaloch albumov kapely a hudobníkov žalujú – ako je to napríklad v prípade Nirvany – za šírenie detskej pornografie. K takým sporom totiž už až tak často nedochádza.

Aj hudobný šoubiznis ponúka hneď niekoľko zaujímavých prípadov, kedy sa museli známe hudobné telesá ťahať po súdoch a dohadovať s právnikmi o tom, kto má vlastne pravdu. A veľakrát nešlo len o prípady zneužitia na prvý pohľad obyčajných fotografií.

Z histórie sme vybrali tieto prípady známych kapiel a hudobníkov, ktoré, rovnako ako dnes Nirvana, museli v minulosti riešiť opletačky so zákonom kvôli obalom ich albumov.

Placebo – Placebo (1996)

Náš výber problematických obalov albumov začíname debutom známej alternatívno-rockovej formácie Placebo. Tá v roku 1996 vydala svoj rovnomenný debut, ktorého cover zobrazoval fotografiu akoby unaveného chlapca masírujúceho si tvár. Kapela si myslela, že všetko je v absolútnom poriadku. O 16 rokov neskôr sa však David Fox, „chlapec“ z obalu ich albumu, ozval a skupinu chcel zažalovať za neoprávnené použitie jeho fotografie.

Rovnako ako v prípade skupiny Nirvana, aj Placebo jeho fotografiu použili bez jeho súhlasu a fakt, že sa na albume objavil, malo spôsobiť, že ho v škole šikanovali a napokon z nej aj vylúčili. Ako sám povedal, kapela mu vraj „zničila celý život“. Autorom fotografie bol Foxov bratranec Saul Fletcher. K samotnému súdu ale napokon nedošlo, pretože kapela mala všetko právne podchytené.

Bob Dylan – Blonde on Blonde (1966)

Všetko zlé je na niečo dobré, zvykne sa hovoriť. A platí to aj v prípade hudobných nahrávok. Keď v roku 1966 Bob Dylan vydal svoj 7. štúdiový album Blonde on Blonde, stal sa z nahrávky hit a kult v jednom.

Na obale albumu sa nachádza samotný Dylan a táto fotografia problémom v tomto prípade nebola. Súčasťou vinylového balenia bol aj booklet s deviatimi fotografiami, ktoré si vybral sám Bob Dylan z portfólia fotografa Jerryho Schatzbergera. Na čierno-bielych fotografiách sa okrem iného nachádzala aj snímka herečky Claudie Cardinale. Dylan si však povolenie na použitie tejto fotky nevypýtal a herečka ho zažalovala. Celé sa to napokon skončilo tak, že z každej ďalšej kópie albumu bola jej fotografia odstránená a nájsť ju možno len na niekoľkých stovkách kusov.

Aj keď Cardinale chcela viac-menej Dylanovi uškodiť, zrejme si neuvedomovala, že z tých pár predaných platní sa stali zberateľské kúsky, ktoré majú cennú hodnotu.

Crystal Castles – Alice Practice EP (2006)

Kontroverzia kanadské elektro duo Crystal Castles sprevádza od samotných počiatkov ich existencie. Ich 8-bitové tóny rozpútali ošiaľ na hudobnej scéne a tvorba mnohých pobúrila a jedného človeka dokonca aj naštvala. Obal k ich EP Alice Practice z roku 2006 totiž obsahuje grafiku speváčky Madonny so zdanlivo rozbitým okom.

Bolo by krásne sledovať, ako vtedy ešte nie celkom známu skupinu zažalovala samotná Madonna. V tomto prípade sa ale ozval muž menom Trevor Brown, autor predmetnej grafiky. Ten na duo podal žalobu, že jeho grafiku neoprávnene použili nielen na obal svojho EP, ale aj na merch a ďalšie propagačné materiály. V roku 2008 sa kapela spolu s Brownom dohodli na dorovnaní ušlého zisku a boli mu vyplatené tantiémy za použitie grafiky.

Cardi B – Gangsta Bitch Music Vol. 1 (2016)

Súdne ťahanice s obalom albumu pozná aj populárna americká raperka Cardi B. Tej sa ho ale dodnes nepodarilo priviesť do želaného konca.

Len minulý rok bola zažalovaná modelom Kevinom Brophym Jr. Ten chce od raperky vytrieskať peniaze za obal k mixtapu Gangsta Bitch Music Vol. 1, na ktorom Cardi B popíja pivo značky Corona a neznámy muž má hlavu v jej rozkroku. Problémom v tomto prípade nie je samotný muž pri jej prirodzení. Napokon samotný Brophy na fotografii ani nie je. Problémom je tetovanie na chrbte muža, ktoré už jeho údajne je.

Grafici si ho nejakým spôsobom zapožičali a spravili v ňom nejaké zmeny, aby sa vyhli komplikáciám. Ani odstránenie niektorých línií ale sudcu nepresvedčilo, aby dal za pravdu slávnej raperke. O všetkom tak rozhodne porota v blízkej budúcnosti. Prípad sa totiž vlečie do dnešných dní, aj keď sa hovorí, že obe strany sa už mali na niečom dohodnúť.

The Rolling Stones – Some Girls (1978)

Neveľký problém s titulnou fotografiou albumu museli koncom 70. rokov riešiť aj legendárni The Rolling Stones. Na ich albume Some Girls z roku 1978 boli okrem tvárí členov kapely vyobrazené aj podobizne známych mien vtedajšieho Hollywoodu. No a, samozrejme, načo by si kapela veľkosti The Rolling Stones pýtala práva na ich použitie?

Ako prvá sa ozvala Lucille Ball, tú potom nasledovali aj Raquel Welch a správcovia pozostalostí po zosnulých Judy Garland a Marilyn Monroe. Keďže celý cover albumu bol štylizovaný do podoby letáčika na parochne, jedno parochňové štúdio sa rozhodlo zažalovať kapelu tiež v samostatnej žalobe.

Skončilo to tak, že prvé kópie albumu, na ktorých sa známe tváre objavujú, sa stali zberateľskými kúskami, zvyšné boli nahradené novým coverom. Ten dodnes vyšiel v niekoľkých ďalších variáciách.

Van Halen – For Unlawful Carnal Knowledge (1991)

To, že si pri vydávaní albumu treba dávať pozor na všetko, vie už aj rocková kapela Van Halen.

Tá bola v súdnom spore po tom, čo vyšiel album For Unlawful Carnal Knowledge, v ktorého booklete bolo vytlačené telefónne číslo do domácnosti jednej rodiny. Členovia rodiny si to všimli a chceli od kapely vytrieskať 2 milióny amerických dolárov.

Dido – Safe Trip Home (2008)

Niekedy ale získavanie práv na použitie fotiek môže o čosi viac zložitejšie, ako sa na prvý pohľad zdá. Svoje o tom vie speváčka Dido, ktorej obal k albumu Safe Trip Home z roku 2008 má na fotografii astronauta, ktorý vo výsledku na obrázku vyzerá ako biela bodka vznášajúca sa vesmírom. V skutočnosti ale ide o NASA astronauta Bruca McCandlessa II., ktorý bol takto zachytený počas „vesmírnej prechádzky“ viac ako 20 rokov predtým.

Práva k fotografii dokonca ani nevlastnil, keďže ho tam prakticky ani nie je vidieť, no aj napriek tomu zažaloval speváčku, spoločnosť Getty Images a aj vydavateľstvo Sony Music za to, že fotku jeho osoby použili bez jeho súhlasu.

Ohrdnutému astronautovi sa dokonca podarilo aj zvíťaziť – súdny spor bol urovnaný v roku 2011 a Bruce McCandless II. si prilepšil o dodnes neznámu sumu peňazí.