Záborskej zákon neprešiel. Toto by čakalo všetky ženy, čo budú uvažovať o interrupcii

Poslankyňa OĽaNO Anna Záborská predložila v parlamente ďalší návrh, ktorý upravuje pravidlá interrupcií, ktoré sa ženy rozhodnú podstúpiť. Návrh ale nikoho neprekvapil, nie je prvým a asi ani posledným pokusom poslankyne.

Anna Záborská sa už niekoľkokrát vyjadrila, že to s interrupciami bude stále skúšať a nevzdá sa. Parlament jej však už niekoľkokrát dal najavo, že sprísňovanie interrupcií nie je na programe dňa. Návrh zákona predložili spolu s Annou Záborskou (OĽANO) poslanci OĽANO a Sme rodina.

Poslanci Národnej rady SR (NR SR) si dnes pred hlasovaním minútou ticha uctili zosnulého speváka a skladateľa Miroslava Žbirku, ktorý zomrel v stredu 10. novembra vo veku 69 rokov.

Zákon na pomoc tehotným ženám neschválili

Poslanci vo štvrtok neschválili zákon na pomoc tehotným ženám. Zo 134 prítomných za zákon hlasovalo 67 poslancov, proti bolo 38 a zdržalo sa 28 poslancov. Nová legislatíva mala priniesť predĺženie lehoty na rozmyslenie o podstúpení umelého potratu. Chcela tiež zaviesť osobitný príspevok pri narodení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením a ďalšie zmeny.

Návrh zákona podporili takmer všetci poslanci OĽANO okrem ôsmich, niekoľkí sa aj zdržali. Klub SaS bol proti. Zo Sme rodina väčšina poslancov návrh podporila, proti boli Boris Kollár, Zuzana Šebová a Petra Krištúfková. Návrh zákona tiež podporili nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu, takisto aj poslanci zo strany Za ľudí okrem Alexandry Pivkovej, ktorá bola proti.

Poslanci Smeru-SD sa väčšinou zdržali, návrh podporili Vladimír Faič, Marián Kéry a Juraj Blanár. Všetci poslanci za ĽSNS návrh podporili.

Legislatíva, ktorú predložili poslanci z OĽANO a Sme rodina, hovorila aj o tom, že zariadenie núdzového bývania by mohli využívať aj tehotné matky, a to po dobu tehotenstva a troch rokov od pôrodu, ak sa o dieťa osobne starajú.

Lehota na rozmyslenie o potrate sa mala predĺžiť zo 48 na 96 hodín. Poslanci to odôvodňovali tým, že žena by si mohla pokojne a bez časového tlaku premyslieť rozhodnutie umelo ukončiť tehotenstvo.

Poslanci chceli zaviesť aj osobitný príspevok vo výške 3170,14 eura pri narodení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. Zaviesť chceli tiež tzv. kočíkovné v plnej výške aj pre štvrté dieťa v rodine.

Zákon mal vytvoriť žene možnosť požiadať o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom. Súčasťou zákona bolo aj premenovanie umelého prerušenia na umelé ukončenie tehotenstva, ako aj zákaz reklamy na umelé potraty.

Novinky v návrhu

Nový návrh sa od jej predchádzajúceho veľmi nelíši a poslankyňa chce, aby sa o ňom hlasovalo už 16. septembra na parlamentnej schôdzi. Stále sa v ňom nachádza napríklad aj dotazník, ktorý má od ženy zistiť, prečo sa pre interrupciu rozhodla. Tento bod je napríklad z hľadiska ochrany ženy a jej psychického zdravia nevhodný.

Anna Záborská by chcela presadiť, aby tehotné ženy mohli od 6. mesiaca ísť na PN, čo by umožňoval tzv. inštitút utajeného tehotenstva. Ten by fungoval pre ženy, ktoré nechcú, aby sa o ich tehotenstve vedelo, ale tiež preto, aby takéto ženy nešli kvôli tomu na interrupciu. Tiež nový návrh obsahuje príspevok pri narodení štvrtého dieťaťa. Práve tretie a ďalšie deti bývajú prekážkou pre niektoré rodiny, ktoré majú ťažšiu finančnú situáciu.

Pozmeňovacie návrhy

Predsedníčka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) predložila v diskusii 12 pozmeňujúcich návrhov, ktoré obsahujú 30 zmien. Pozmeňujúce návrhy predložila už aj autorka zákona Anna Záborská (OĽANO), ako aj jej kolegovia z klubu. Tí chcú vypustiť obmedzenia či reštrikcie a prijať iba tú časť návrhu, ktorý je zameraný na ekonomickú a sociálnu pomoc. Pozmeňujúci návrh podal aj poslanec Jozef Hlinka (Sme rodina).

Ukončenie tehotenstva by malo byť možné okrem chirurgického zákroku aj medikamentózne. Táto úprava v zákone doteraz chýbala. Medikamentózne sa umelé ukončenie tehotenstva vykoná, ak ide o znásilnenie preukázané potvrdením o prijatí trestného oznámenia alebo, ak ide o samovoľný potrat. V zákone o pomoci tehotným ženám to navrhla predsedníčka zdravotníckeho výboru parlamentu Jana Bittó Cigániková (SaS).

Prieskum ukázal, že o sprísňovanie interrupcií ľudia záujem nemajú

Strana Sloboda s Solidarita minulý týždeň prezentovala exkluzívny prieskum o tom, čo si Slováci myslia o navrhovanom zákone z dielne poslankyne Anny Záborskej. Pre SaS ho robila agentúra AKO na vzorke 1000 respondentov, vykonával sa v čase od 21. do 25. októbra.

Jednou z otázok prieskumu bolo, či je potrebné meniť interrupčný zákon. Približne tretina opýtaných je za to, aby sa interrupčný zákon vôbec nemenil. Za sprísnenie bolo len necelých 8 % respondentov, až 30, 5 % z opýtaných sa vyjadrilo, že zákon by sa mal ešte zjemniť a 29, 5 % z opýtaných označilo možnosť neviem.

Na otázku, ako ľudia vnímajú medikamentóznu formu interrupcie, skoro polovica ľudí nevie, čo je interrupčná tabletka. Z opýtaných, ktorí si vedeli na tabletku urobiť názor, takmer 75 percent ľudí súhlasí, aby sa robila medikamentózna forma interrupcie.