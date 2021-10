Vzniká nová spolupráca − Majk Spirit a WEXO

Jeden taký sa evidentne črtá aj zo spolupráce slovenského rapera Majka Spirita a kryptomenovej platformy WEXO. Nasleduje slovenský interpret svetových umelcov, ako sú Snoop Dogg, Pitbull alebo Mel B zo skupiny The Spice Girls? Tí sa často vyjadrujú ku kryptomenám a priznávajú, že do nich radi investujú. Niektorí dokonca o tejto téme vzdelávajú aj svojich fanúšikov. O čo presne ide v avizovanom projekte, ktorý na svojom Instagrame minulý týždeň oznámil Majk Spirit, zatiaľ nie je úplne známe. Sľubuje však, že čoskoro všetko odhalí.

Už v roku 2013 predával americký raper Snoop Dogg svoj album za 0.3 bitcoinu. Odvtedy sa všeobecné povedomie o kryptomenách zlepšilo aj u nás, na Slovensku. Slovenský raper a spevák Majk Spirit to zjavne cíti tak, že práve rok 2021 je ten pravý na prvý veľký projekt podobného druhu.Platforma WEXO od CRYPTON DIGITAL, SE sa dnes teší záujmu klientov z 57 krajín. Predávať album či singel za kryptomeny by pre nich bola isto hračka, ale z videa, ktoré uverejnil Majk Spirit, pôsobí avizovaný projekt komplexnejšie a zároveň prevratnejšie. Nový projekt už Majk komunikuje aj so svojimi fanúšikmi. Vyzval ich, aby na sociálnej sieti skúsili uhádnuť, o čom bude nový projekt. Tipovali, že bude mať vlastnú kryptomenu alebo systém, ktorý bude uživateľsky komfortnejší, ako tie, ktoré dnes poznáme.

Umelec sľubuje revolúciu, ktorej súčasťou sa môže stať každý

