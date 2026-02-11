Vznik STVR preverí Luxembursko: Európsky súd má dať jasnú odpoveď. Rozhodnutie môže ovplyvniť fungovanie televízie

Spor o podobu a nezávislosť STVR sa presúva pred európske inštitúcie. Ústavný súd sa v konaní o ústavnosti novely zákona rozhodol obrátiť na Súdny dvor Európskej únie, aby získal výklad práva EÚ. Rozhodovanie na Slovensku je zatiaľ prerušené a bude pokračovať až po odpovedi z Luxemburgu.
O postupe Ústavného súdu informoval Denník N. Sudcovia položili takzvané prejudiciálne otázky, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie, či je zákon v súlade s európskym právom, konkrétne s Európskym aktom o slobode médií.
Zákon napadla opozícia už v roku 2024
Ústavnosť novely ešte v roku 2024 napadla skupina opozičných poslancov z PS, KDH a SaS. Podľa nich môže právna úprava oslabiť nezávislosť verejnoprávneho média a otvoriť priestor na jeho politické ovplyvňovanie.
Jedna z otázok smeruje k tomu, či je zákon v súlade s požiadavkami na nezávislosť verejnoprávnych médií podľa práva Európskej únie. Ústavný súd sa pýta najmä na mechanizmus menovania členov Rady STVR. Zo siedmich členov totiž štyroch menuje a odvoláva minister kultúry. Práve tento model bude predmetom výkladu Súdneho dvora EÚ. Jeho odpoveď bude pre ďalšie rozhodovanie Ústavného súdu záväzná.
Nahlásiť chybu v článku