Vyslobodiť loď Ever Given sa zo Suezského prieplavu podarilo aj vďaka Mesiacu. Vedec vysvetlil, prečo je to tak

Takmer vyše týždňa celý svet s napätím sledoval vyslobodzovaciu akciu nákladnej lode Ever Given, ktorá sa ešte minulý týždeň zasekla v Suezskom prieplave. Obrovské plavidlo zablokovalo a ochromilo medzinárodnú lodnú prepravu a spôsobilo veľké ekonomické škody. Loď sa napokon podarilo vyslobodiť v pondelok a dopomohol k tomu aj vesmír. Slovenský podcaster Vedátor vysvetlil, ako je to možné.

400-metrová loď Ever Given bola v Suezskom prieplave uväznená takmer týždeň. Dlho to vyzeralo tak, že sa ju vyslobodiť nepodarí aj niekoľko týždňov. Napokon ale spoločnosť SCA spravujúca Suezský prieplav v pondelok 29. marca uviedla, že uviaznutú loď sa podarilo dostať opäť na vodu. Robotníkom však nepomáhala len ťažká technika, ale aj samotný vesmír, konkrétne prirodzená družica Zeme.

Mesiac bol totiž pri vyslobodzovacích prácach pri lodi v splne, čo zapríčinilo príliv, vysvetlil v najnovšom príspevku na sociálnej sieti Facebook populárny profil Vedátor.

Spln pomohol dostať Ever Given na vodu

„V práci mali robotníci nezvyčajného pomocníka – príliv, ten dokáže navýšiť vodnú hladinu až o jeden či dva metre,“ vysvetľuje Samuel z projektu Vedátor na Facebooku. Ako poznamenal, aj v tomto prípade musí byť všetko presné, pretože aj rozdiel niekoľkých decimetrov môže byť pri snahe oslobodiť loď rozhodujúci. „Presná odpoveď však neexistuje, výška prílivov sa počas mesiaca mení,“ uvádza Vedátor.

Ako ďalej vysvetlil, prílivy vznikajú primárne kvôli pôsobeniu Mesiaca. „Jeden na strane k nemu a jeden na strane presne opačnej. Podobný efekt však vyvoláva aj pôsobenie Slnka, akurát len o polovicu menší. Ak by Mesiac neexistoval, všímali by sme si prílivy v smere k Slnku a od Slnka,“ vysvetlil Samuel v príspevku.

To, čo sa udialo v pondelok a pomohlo robotníkom loď Ever Given vyslobodiť, nastalo vďaka zaujímavej situácii, keď Slnko a Mesiac vytvorili príliv v rovnakom smere. „Takýto jav nastáva, keď sú Slnko, Zem a Mesiac na jednej priamke. Vtedy sa príliv k Mesiacu sčíta s prílivom Slnka a naopak.“ Výsledkom tak bol veľmi silný príliv, ktorý vodnú hladinu v Suezskom prieplave nadvihol dostatočne na to, aby sa loď dokázala od brehu „odraziť“.

Stačilo len pár decimetrov

„Keď je Slnko, Zem a Mesiac na jednej priamke, tak sa okrem silného prílivu deje ešte jedna zaujímavá vec: je buď spln alebo nov. Túto nedeľu bol spln, Mesiac bol na opačnej strane Zeme ako Slnko, a tak bol celý osvietený. Zároveň so Slnkom popoťahovali morskú hladinu akoby za jeden povraz. A práve tých pár decimetrov naviac pomohlo vyslobodiť loď Ever Given,“ dodal na záver vysvetlenia Vedátor.

Loď Ever Given dlhá približne 400 a široká takmer 60 metrov bola od 23. marca priečne zakliesnená v Suezskom prieplave a blokovala premávku v oboch smeroch na jednej z najrušnejších námorných trás sveta. Na jej vyslobodenie čakali stovky lodí na oboch koncoch prieplavu i tých, ktoré už uviazli v systéme kanálov, uviedla TASR.

Bizarnú nehodu sledoval celý svet a zo záchrannej misie vzniklo niekoľko videí a fotografií, ktoré sa stali základom aj pre zrod nového meme. Zakliesnená loď sa tak bez pochýb stane jednou z udalostí, ktoré budú v histórii roka 2021 jednoznačne zapísané.

Vedátor, TASR