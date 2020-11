Počas uplynulého víkendu sa uskutočnilo 2. kolo plošného testovania. Uskutočnilo sa v 45 okresoch, kde počet ľudí s pozitívnym výsledkom testov dosiahol v minulotýždňovom prvom kole hranicu 0,7 percenta. Ďalšie odberné miesta vznikli v 13 zelených okresoch. Tentokrát sa dlhé rady tvorili len výnimočne.

Počas prvého dňa otestovali na ochorenie COVID-19, 1 297 571 ľudí. Infekčných z nich bolo 8172, teda 0,63 percenta. V nedeľu to oznámil minister obrany Jaroslav Naď. Ozbrojené sily SR aj v nedeľu otvorili 2670 odberových miest. Ešte počas víkendu premiér Igor Matovič avizoval, že ďalšie kolo plošného testovania by mohlo byť pred Vianocami. Uviedol to v relácii RTVS Sobotné dialógy. Ak podľa neho chceme väčšiu voľnosť, bude nutné ďalšie testovanie. Na dnešnej tlačovej konferencii už odpovedal obšírnejšie.

Otestovali viac ako 2 milióny ľudí

Na dnešnej tlačovej konferencii vystúpil premiér Igor Matovič a informoval o kompletných výsledkoch 2. kola plošného testovania. “Máme za sebou najväčšiu logistickú operáciu v dejinách Slovenskej republiky”, oznámil na úvod premiér. Obrovský záujem bol cez víkend aj v zelených okresoch. Od 14. hodiny sa dnes spustili vo všetkých 25 okresoch odberné miesta, avizoval minister vnútra Roman Mikulec. Pomáhať bude hasičský zbor, ktorý bude miesta prevádzkovať. Všetky potrebné informácie nájdete na stránkach ministerstva vnútra.

Celkovo sa otestovať prišlo 2 044 855 ľudí, z toho bolo 13 509 pozitívnych, čo predstavuje 0,66 %. Do testovania sa zapojilo celkovo 21-tisíc vojakov, policajtov, hasičov, zdravotníkov a iných pracovníkov. Údaj ohľadom počtu testovaných sa týka aj pretestovania armády, polície, nemocníc, firiem, DSS a podobne. Len do odberných miest prišlo 1 837 464, informoval minister obrany Jaroslav Naď. “Pokles pozitivity bol takmer 58 %, čo jasne preukazuje, aké opatrenia urobila vláda a aké výsledky to prináša”, doplnil Naď.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí avizoval, že pacientov s ochorením COVID-19 už presúvajú podľa potreby po Slovensku. Ide o to, aby sa počet pacientov rovnomerne rozložil a nebola v kritickej situácii žiadna nemocnica. Mnohí pacienti zo severu už ležia v nemocniciach na juhu.

Postupné otváranie prevádzok je jedna z možností

Premiér na záver pozval na zajtra na 14. hodinu “zastupujúcich rezortov” pre reštaurácie, kiná, fitnescentrá a ďalších na konferenciu, kde sa má rozhodovať o tom, ako prežiť zimu. Ak sa dodržia opatrenia a prísne podmienky, na ktorých sa odborníci zhodnú, zrejme sa bude rozhodovať o postupnom znovuotvorení prevádzok. Počkať sa však bude musieť niekoľko dní, keď budú vyhodnotené plošné testovania a výsledky z nich.

Premiér povedal, že ďalšiemu plošnému testovaniu sa môžeme vyhnúť, ak budeme dodržiavať opatrenia. Odpoveď o plošnom testovaní pred Vianocami, ktoré avizoval počas víkendu však nezopakoval. “Skôr nájdeme mód, ako ho využívať regionálne”, povedal premiér. Presný plán zatiaľ nemajú.

Správu aktualizujeme.