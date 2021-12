Vyskúšali sme za vás 3 popredné značky nikotínových vrecúšok

Zabudnite na klasické cigarety, po ktorých vám aj tak len smrdia ruky, zvyšujete si riziko rakoviny pľúc a pasívnym fajčením ohrozujete aj ľudí vo svojom okolí. Počet fajčiarov, našťastie, každoročne klesá a do popredia sa dostávajú mnohé alternatívy.

Moderným a inovatívnym riešením sú nikotínové vrecúška. Ide o diskrétne užívanie nikotínu, napríklad aj v kancelárii pri práci. Vo vrecúškach sa nenachádza žiadny tabak, len nikotín, unikátna zmes vlákien a výber mnohých príchutí, z ktorých si vyberie naozaj každý. Aj preto sme sa rozhodli vyskúšať ich za vás a zhodnotili sme túto bezdymovú metódu užívania nikotínu.

Potrebné je upozorniť, že predtým sme boli fajčiarmi klasických cigariet, prešli sme na bezdymové fajčenie a následne na nikotínové vrecúška s podobným efektom, aký prinášalo klasické fajčenie.

Medzi najväčšie výhody nikotínových vrecúšok zaraďujeme:

užívať ich môžeme prakticky kdekoľvek, nemusíme odbiehať v práci na pauzu, čo je ušetrený čas,

po užívaní nám nesmrdí dych ani ruky (prípadne auto),

neobťažujeme ani neohrozujeme svoje okolie,

menšia potreba fajčenia,

menšia potreba nikotínu, tým pádom menšia spotreba a ušetrené peniaze za vyfajčené cigarety.

White fox

Nikotínové vrecúška White Fox majú pestrú ponuku príchutí, vyzdvihli by sme u nich najmä jemné mätové tóny. Aj preto sme vyskúšali White Fox Peppered Mint a White Fox Full Charge. Majú výraznú chuť a sú pomerne silné a všeobecne patria medzi najobľúbenejšie aj vďaka ich štýlovým krabičkám.

White Fox Peppered Mint nás prekvapil netradičnou kombináciou, kde sme popri sladkej mäte priepornej zacítili aj zaujímavú prímes čierneho korenia, ktoré dodáva týmto vrecúškam šmrnc. Ak ste boli aktívnym fajčiarom, práve tieto vrecúška by mohli byť pre vás ideálnou voľbou. Nie sú agresívne k ďasnám a ocenia ich najmä bývalí fajčiari, ktorí sa rozhodli prejsť na modernejší spôsob užívania nikotínu.

POKE

Čo sa týka novej značky na trhu – POKE, neodolali sme a vyskúšali sme príchute Mint Strong aj Raspberry Strong. Príjemne nás prekvapili obe vrecúška ich lahodnou chuťou, jemnou arómou a pohodovou strednou silou nikotínu. Kvalita vrecúšok je na vysokej úrovni a za veľmi priateľnú cenu. Sú ideálne na každodenné užívanie, pričom zrejme neoslovia tých, čo majú radi extrémne silné vrecúška.

Niektorí nemusia byť zástancami do sladka ladených chutí, našim zmyslom však malinové POKE naozaj polahodili! Ak by sme si mali vybrať medzi týmito dvomi, vyhrali by vrecúška POKE Raspberry Strong. Každý fanúšik sladkých príchutí si s nimi príde na svoje.

Thunder

Pri tejto značke si môžete vybrať z osviežujúcich mätových príchutí, prípadne sú k dispozícii aj ovocné. My sme vyskúšali príchuť Thunder Apple Mint Slim, ktoré boli pomerne silné, takže vhodné pre tých, ktorí majú radi intenzívnu silu nikotínu. V ústach budete cítiť šťavnaté jablko, ktoré je až tak trochu kyslé v kombinácii s mrazivými tónmi mäty. Tieto vrecúška sú kvalitné a komfortné na užívanie.

Odskúšali sme tiež najsilnejšiu príchuť Thunder Deep Freeze a chuť bola naozaj intenzívna, ako sľubuje aj označenie na balení. Ak máte radi pomerne výrazné mentolové druhy, určite neurobíte chybu, ak ich vyskúšate.

Vrecúška sa nachádzajú v okrúhlych krabičkách a všetky vyzerajú rovnako. Keď si jedno vyberiete, stačí si ho vložiť pod hornú peru a nechať pôsobiť. Keď sa nikotín začne uvoľňovať, človek pocíti jemné štípanie v závislosti od obsahu nikotínu a príchute výrobku. Vrecúško v ústach ostáva po dobu 20 až 45 minút a následne by sa malo odložiť pod záchytné viečko, tak navyše zabránite aj tvorbe odpadu.

Nikotínové vrecúška sú určené len pre dospelých nad 18 rokov. Ide o výrobok, ktorý poskytuje pohodlný, diskrétny a okamžitý zážitok z nikotínu. Neobsahujú žiadny tabak ani decht. Sú vyrobené zo surovín v potravinárskej kvalite, predovšetkým z vody, rastlinných vlákien, zložiek s aromatickými vlastnosťami a nikotínu, ktorý je ale vysoko návykový.

Viac informácií o nikotínových vrecúškach sa dozviete na sociálnych sieťach Facebook a Instagram alebo na webstránke www.nikotininak.sk.

Všetky testované produkty nájdete v každej dobrej trafike alebo na www.eshop.nikotininak.sk