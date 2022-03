Vyše 15-tisíc žiaroviek v Opere každý rok vymenia: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o Sydney

Mnohí mesto Sydney mylne označujú za hlavné mesto Austrálie. Jedno z najmultikulturálnejších miest sveta je jednou z metropol, ktoré každý rok vítajú nový rok medzi prvými. Je cestovateľským snom nejedného z nás a nie je to len pre ikonické stavby, ktoré ho de facto definujú.

Po prečítaní týchto 10 faktov, ktoré ste o ňom nevedeli, budete chcieť mesto Sydney navštíviť aj vy. Neveríte? Uveríte!

#1 Meno po mužovi, ktorý v Austrálii nikdy nebol

Ako sme uviedli vyššie v článku, Sydney mnohí mylne označujú za hlavné mesto Austrálie, ktorým je v skutočnosti metropola Canberra. na obranu všetkých je ale dôležité podotknúť, že Sydney je svojou rozlohou aj tak najväčším mestom tohto oceánskeho svetadielu i štátu. Nechýbalo však veľa a mesto Sydney by sa volalo inak.

Už pred desiatkami tisíc rokov na území dnešného Sydney žili domorodé kmene – pôvodní obyvatelia, ktorí o tomto území hovorili ako o Gadigal. Pomenovanie dostalo územie podľa domorodého kmeňa, ktorý bol správcom tejto pôdy viac ako 40-tisíc rokov. Práve tieto kmene – pôvodne mimochodom tiež nazývané inak, a síce Cadi – na mieste dnešného mesta snov lovili ryby či inú zver.

O tisícky rokov neskôr ale do Austrálie priplávali prví britskí kolonisti, ktorí sa rozhodli vtedajšiu osadu pomenovať New Albion. Neskôr ale došlo k zmene. Kolonizátori názov prvej osady zmenili na počesť Tommyho Townshenda, prezývaného aj lord Sydney. Zaujímavé pritom je, že tento muž nikdy nielenže pôdu dnešného veľkomesta nenavštívil, ale nikdy sa do Austrálie ani nedostal.

#2 Jedno z najdrahších miest sveta

Vec, ktorú možno vzhľadom na jeho veľkosť a celosvetovú popularitu pripomínať ani netreba. Niet sa ale čomu čudovať. Ako história pokračovala ďalej, stalo sa zo Sydney najväčšie mesto Austrálie a jedno z najvysnívanejších miest na život vôbec. Ak by ste sa tu ale chceli usadiť natrvalo a zadovážiť si aj vlastnú nehnuteľnosť na bývanie, treba si pripraviť poriadny balík peňazí. Ako kdekoľvek inde, aj tu si za vlastné bývanie priplatíte, najviac však v jednej z najvyhľadávanejších ulíc mesta.

Point Piper vo východnej časti mesta je totiž 9. najdrahšou ulicou sveta, kde za jediný meter štvorcový zaplatíte takmer 17-tisíc dolárov. Domy v tejto lokalite stoja aj viac ako 5,5 milióna dolárov. Niet sa preto čo čudovať, že práve táto ulica je domovom tamojšej smotánky.

V priemere ale za jeden meter štvorcový v iných častiach Sydney zaplatíte „len“ takmer 9-tisíc dolárov.

#3 Patrí k najmultikulturálnejším mestám sveta

Aj napriek všetkému je ale Sydney domovom mnohých národností. Odhaduje sa, že až 40 % obyvateľstva mesta je inej ako austrálskej národnosti. A to rozhodne nie je málo.

#4 Jediné mesto s príznačným PSČ

Poštové smerovacie číslo (alebo po anglicky známy ZIP code) Sydney je veľmi príznačné, a je ním číselná kombinácia 2000. Vedenie mesta ho zmenilo v roku 2001, teda rok po tom, čo Sydney bolo hostiteľom Olympijských hier. Práve toto podujatie je mnohými označované ako najlepšie zorganizované v histórií OH.

K tomuto sa viaže aj ďalšia veľmi pekná zaujímavosť. Bronzové medaily totiž boli vyrobené z vyradených jedno a dvojcentových mincí. Tie boli roztavené po tom, čo ich Austrália stiahla z obehu v roku 1991.

#5 Najväčší rybí trh južnej pologule

Ďalšou raritou, ktorou sa Sydney môže pochváliť, je slávny The Sydney Fish Market, teda tržnica, kde nakúpite ryby a rôzne ďalšie morské plody. Ikonický trh je najväčším na južnej pologuli Zeme a tretím najväčším sveta vôbec.

#6 Mesto s najväčším počtom verejných pláží

Sydney láka turistov aj pre čarokrásne oceánske prostredie, ktoré je možné obdivovať a užívať si na rôznorodých plážach. Metropola Austrálie sa môže ale pochváliť veľmi zaujímavou raritou. Ak sa totiž do Sydney vyberiete aj kvôli oddychu pri mori, na výber máte až zo 100 rôznych pláží, na ktorých sa relaxu môžete slobodne oddávať. Každá z nich pritom ponúka aj mnohé iné možnosti okrem kúpania a opaľovania sa. Turisti si tu môžu vyskúšať aj širokú škálu športov – od surfovania na vlnách, po jazdy na skútroch, motorových člnoch, kajakoch, paddle boardoch až po potápanie.

#7 Domov chutnej odrody jabĺk

Nikto z nás by nevedel vymenovať všetky chutné odrody jabĺk, ktoré si v supermarkete môže zakúpiť. Jablká Granny Smith ale patria k tým, ktoré sú bežne dostupné aj na pultoch slovenských predajní. Vedeli ste však, že táto odroda bola vyšľachtená práve v tomto austrálskom veľkomeste?

Príbeh o ich vyšľachtení hovorí, že za ich „stvorením“ je istá Marie Ann Smithová z Eastwoodu, ktorá do Austrálie v 19. storočí pricestovala z Británie. Tu sa ale príbeh značne rozchádza. Kým niektorí tvrdia, že za vznikom slávnych jabĺk bol zvyk pani Smithovej vyhadzovať semienka z iných druhov jabĺk von kuchynským oknom, ten druhý hovorí o tom, že raz na jeseň v jej záhrade zakvitla jabloň. Plodmi boli podľa jej slov veľmi kyslé a škaredo vyzerajúce zelené jablká. Všetky ich chcela hodiť do kompostu, no toto rozhodnutie si rozmyslela. A spravila dobre, pretože keď sa o niekoľko mesiacov neskôr do nich opäť zahryzla, nevychádzala z úžasu – lahodná chuť ju doslova opantala.

Tajomstvom zvláštnej chuti má byť fakt, že spomínaná stará jabloň „zadusila“ niekoľko mladších. Dnes patria Granny Smith medzi najpredávanejšiu odrodu jabĺk vôbec.

#8 Najširší most sveta

Sydney je známe aj vďaka niekoľkým ikonickým stavbám. Tou prvou je „Prístavný most“, teda Sydney Harbour Bridge. Otvorený bol v roku 1932 a má hneď niekoľko prívlastkov i prezývok. Tou najvychytenejšou je, samozrejme, najširší most sveta a 5. najdlhší most sveta.

Premosťuje prírodný prístav Port Jackson a spája centrum mesta so štvrťami na severe. Jeho výstavba začala v roku 1923 a až do roku 1967 bol najvyššou stavbou v meste. Guinessova kniha rekordov o ňom hovorí aj ako o moste s najvyšším oceľovým oblúkom na svete, ktorý sa čnie do výšky až 134 metrov nad morom.

Zaujímavé tiež je, že sa musí pravidelne premaľovávať, na čo sa spotrebuje až 271 981 litrov farby. Dnes po moste premávajú vozidlá verejnej dopravy v 8 jazdných pruhoch, vedie po ňom železničná trať, chodník pre chodcov aj cyklistický chodník. A to ešte nehovoriac, že je na ňom vybudované aj schodisko, ktorým sa návštevníci dostanú až na vrchol oblúku.

#9 Ikonickejšej budovy niet

Druhou stavbou, ktorá sa na ilustračných snímkach mesta pýši najčastejšie, je slávna budova Opery. Tá dokonca patrí nielen medzi najznámejšie stavby mesta, ale sveta celkovo vďaka svojmu atypickému tvaru.

Dizajnérom a architektom stavby bol dánsky architekt Jorn Utzon. Výstavba trvala dlhých 16 rokov a z rozpočtu poňala neuveriteľných viac ako 100 miliónov dolárov. Budova Opery v Sydney bola otvorená v roku 1973, ročne ju navštívi viac ako 200-tisíc návštevníkov a dokonca má svoju vlastné operetné predstavenie s názvom Opera!

Dbať o nepretržitú prevádzku dá ale zabrať, a teraz nehovoríme len o finančných nákladoch. Svoje o tom vedia aj údržbári, ktorí každoročne musia v budove vymieňať viac ako 15 500 žiaroviek.

#10 Najväčší prírodný prístav na svete

A dostávame sa k poslednému faktu, o ktorom ste možno nič netušili. Sydney je totiž miestom, kde sa nachádza najväčší prírodný prístav na svete. Je kľúčovým prístavom pre nákladné aj výletné lode a prakticky neexistuje deň, kedy by v ňom neboli ukotvené desiatky, ba až stovky lodí rôznych veľkostí i dĺžok. Samotný prístav má na dĺžku neuveriteľných 17,7 km.

Vďaka svojim hlbokým vodám je prístav v Sydney domovom rôznych morských živočíchov. Najväčší pozor je treba si dať na sivé žraloky, spozorovať tu ale môžete aj austrálske tulene kožušinové, zelené morské korytnačky i delfíny.

A rovnako tak ako ktorýkoľvek prístav, aj Sydney Natural Harbour má svojich ochrancov. Tými je oddaná skupina ľudí, ktorí sa najnovšie stali aj hlavnými hrdinami 10-dielneho dokumentu s názvom Sydney Harbour Force.

Prostredníctvom tohto seriálu máte možnosť nahliadnuť do životov bežných ľudí, ktorí pracujú, aby ochránili prostredie skladajúce sa z národných parkov, súkromných rezidencií i ďalších ikonických stavieb vytvorených človekom i prírodou. Seriál Sydney Harbour Force, s lokálnym distribučným názvom Bezpečnostné jednotky prístavu v Sydney, si budete môcť pozrieť na televíznej stanici Viasat Explore od štvrtka 10. marca. Na jeho sledovanie sa môžete naladiť krátkou upútavkou nižšie.

Viac fotografií zo seriálu i mesta Sydney nájdete v galérii: