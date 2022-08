Náboženské hnutie adamitov: Chodili iba nahí, radi sa oddávali orgiám. Cirkev ich neznášala a boli upaľovaní zaživa

Nejedno náboženské hnutie malo pomerne kritický názor na klasické kresťanstvo. Samozrejme, to sa cirkvi nepáčilo a neraz také hnutia označovala za kacírske a jeho prívržencov trestala krutými spôsobmi. K tým najradikálnejším skupinám patrili aj adamiti. Vyznávali posvätný nudizmus, manželstvo bolo pre nich neprijateľné, neprekážali im však orgie.

V článku sa dozviete aj: Kto boli adamiti a ako ich hnutie vzniklo

Prečo chodili nahí

Prečo opovrhovali manželstvom

Prečo boli upaľovaní zaživa

Hnutie sa inšpirovalo biblickým príbehom Adama a Evy

Jeden z najznámejších biblických príbehov hovorí, že prvými ľuďmi v raji boli Adam a Eva. Jediné, čo nesmeli urobiť, bolo odtrhnúť zakázané ovocie zo stromu. Adam a Eva však tomuto pokušeniu nedokázali odolať. Ako píše portál Fantastic Facts, práve tento príbeh inšpiroval vznik viacerých náboženských hnutí. Jedným z nich bolo aj hnutie adamitov.

Odhaduje sa, že prvýkrát sa táto skupina začala formovať už niekedy v 2. storočí nášho letopočtu. V priebehu dejín sa však zmienky o nej opakujú častejšie. Už pred rokom 430 písal o adamitoch napríklad teológ Augustín z Hippa (svätý Augustín). Ako informuje web Art & Popular Culture, adamiti podľa neho svoje hnutie považovali za raj na Zemi. Žili v bezpráví, skutky neboli dobré, ale ani zlé a ak chceli žiť bez hriechu, zbavili sa svojho oblečenia.

Pomerne výrazná bola táto skupina napríklad v období okolo roku 1415, kedy bol popravený Ján Hus. V tom čase vzniklo viacero skupín, ktoré odmietali nadradenosť kresťanskej cirkvi. Viera adamitov sa zakladala na myšlienke, že Adam bol v skutočnosti nevinný, a to napriek tomu, že urobil to jediné, čo mu Boh zakázal. Cieľom adamitov je prinavrátiť sa k tzv. pôvodnému stavu nevinnosti, a to skutočne nezvyčajnými spôsobmi.

Vyznávali posvätný nudizmus, manželstvo bolo hriechom

Adamiti chodili nahí (bez ohľadu na to, či bola zima alebo leto), vyznávali tzv. „posvätný nudizmus“. Podľa portálu Grunge to tak bolo preto, lebo aj Adam predsa chodil bez akéhokoľvek oblečenia. Nahota teda pre nich bola dôkazom neviny, oblečenie vraj podľa nich ľudia začali nosiť preto, aby zakryli hriechy svojich rodičov. Okrem toho verili v slobodnú a neviazanú lásku. Súčasťou ich vyznania mali byť neraz aj orgie. Jednoducho, na monogamiu sa dôraz nekládol.

Ak počas vyznávania si neviazanej lásky žena otehotnela, hovorilo sa, že dieťa bolo „počaté z Ducha svätého“, informuje The Medievalists. Samozrejme, aj adamiti mali na čele „starešinu“, na ktorého sa v prípade potreby obracali. Hovorilo sa mu Adam a práve od neho si museli pýtať povolenie aj v prípade, ak si chceli užiť s milenkou či s milencom. Ten im dal svoje požehnanie a poslal ich milovať sa a množiť sa. Manželstvo bola pre adamitov neprijateľná myšlienka, ktorou opovrhovali. Niečo ako manželstvo podľa nich do raja jednoducho nepatrilo.

Nikoho neprekvapí, že ľudia často na adamitov pozerali cez prsty a s nepochopením. Neraz sa o nich hovorilo ako o bláznoch, ktorí nemajú nič lepšie na práci, ako pobehovať po lese nahí. „Niektorí sú takí blázniví, že muži aj ženy zhadzujú svoje oblečenie a túlajú sa po lesoch a po horách,“ napísal v liste pápežovi Piusovi II. učenec Enea Silvio Piccolomini.

Považovali ich za kacírov, hrozilo im upálenie zaživa

Pre komunity, kde adamiti žili, bolo ich správanie často natoľko neprijateľné, že ich ľudia napokon spomedzi seba vyhnali. Keď sa adamiti niekde usadili, ľudia z neďalekých dedín ich často obviňovali z toho, že kradnú. Neraz preto na tábory adamitov útočili. Jeden z takýchto útokov viedol v roku 1421 aj známy český husitský vodca Ján Žižka. Ak niektorý z adamitov padol do jeho rúk, bol obvinený z kacírstva a upálený zaživa.

Česko bolo v tom čase rodiskom mnohých zvláštnych komunít a napokon celkom nevymreli ani adamiti, a to napriek tomu, že boli prenasledovaní a vraždení. Kult adamitov neustále ožíval nielen v Česku, ale aj v ďalších európskych krajinách. Napríklad v Holandsku vzniklo hnutie Bratov a sestier slobodného ducha. Adamitských doktrín sa však aj držali napríklad niektorí britskí disidenti.

Podobná skupina s pomenovaním Beghards vznikla aj v Nemecku. Tá okrem toho, že vyznávala posvätnú nahotu a slobodnú lásku, zakazovala vlastníctvo súkromného majetku. Nech sa však adamiti alebo neskôr neoadamiti objavili kdekoľvek, cirkev ich nemala veľmi v láske, píše Art & Popular Culture.

Neskôr sa znovu objavili v roku 1781. Rakúska vláda však hnutie adamitov celkom potlačila v roku 1849. Niektoré prvky kultu adamitov sa ale objavujú aj v modernej ére. Ako informuje The Guardian, v istom čase sa napríklad rozmáhal trend mierového protestovania, v rámci ktorého protestujúci človek pobehoval po ulici nahý. Podľa historikov sa v niektorých aspektoch dejiny jednoducho opakujú.