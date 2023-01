„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útokoch na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí

Je krátko pred pol štvrtou moskovského času, 24. januára 2011 a na rušnom letisku Domodedovo v Moskve prebieha deň tak, ako zvyčajne. Lietadlá prilietajú a odlietajú a stovky ľudí sa zaoberajú tým, aby stihli svoj let, či si našli svoju batožinu a šťastne sa prepravili domov. Žiaľ, mnohí toto šťastie v ten deň mať už nebudú. Na letisko totiž vstupuje 20-ročný muž s výbušninou so silou takmer 5 kilogramov TNT, obohatenou o kovové skrutky, úlomky rúrok a matice. To preto, aby maximalizoval vražedný účinok bomby, ktorá už o pár minút zabije desiatky nevinných cestujúcich, a tiež aj samovražedného útočníka.

V článku sa dozviete aj: ako prebiehal teroristický útok;

akú mal bilanciu;

čo sa dialo po útokoch;

kto sa k útokom prihlásil a kto bol za ne zodpovedný;

čo sa stalo slovenským hercom.

Domodedovo si teroristi nevybrali náhodne. Ide o veľmi rušné moskovské letisko, kde sa v jednom momente nachádzajú vždy stovky ľudí. Je tak ideálnym miestom pre odpálenie výbušniny s cieľom zabiť ich čo najviac. To si uvedomovali aj teroristi z neuznaných autonómnych republík na severe Kaukazu, ktorí sa chceli pomstiť Rusku za to, že ich nechce uznať a za vojenské operácie, ktoré vykonáva voči ich bojovníkom.

„Všetkých vás zabijem“

20-ročný muž, neskôr identifikovaný ako Magomed Jevlojev, 24. januára 2011 vstúpil s výbušninou na letisko. Po hale sa pohyboval viac ako hodinu. Hľadal vhodné miesto, kde by svoj teroristický čin spáchal.

Napokon sa rozhodol zamieriť k batožinovej oblasti príletovej haly. Zaujímavé bolo, že sa tam bez problémov dostal aj s výbušninou. Aktualne.cz uvádza, že práve v ten deň detektory kovov nefungovali a atentátnik sa tak jednoducho dostal dnu.

Keď samovražedný atentátnik našiel svoje miesto, ako uvádza TASR, na celú halu zakričal: „Všetkých vás zabijem„. Následne o 16:32 explodovala nálož. Portál 24hod píše s odvolaním sa na Ria Novosti, že výbuch odtrhol atentátnikovi hlavu. Tú neskôr našli vyšetrovatelia na mieste výbuchu a poslúžila na identifikáciu páchateľa.

Prvé správy o útoku sa objavili len 6 minút po explózii, keď sa na sociálnych sieťach objavila správa o tom, že na letisku Domodedovo vybuchla bomba.

Zomrelo 37 ľudí, zranili sa aj slovenskí herci

Bilancia výbuchu bola desivá. Priamo na mieste zahynulo 35 ľudí a ďalší dvaja podľahli svojim zraneniam neskôr v nemocnici. Kvôli tomu, že výbušnina bola naplnená kovovými úlomkami s cieľom zasiahnuť čo najviac ľudí, spôsobil výbuch množstvo zranení. Zranených bolo až 172 osôb, z toho 86 muselo byť hospitalizovaných.

Medzi prvými identifikovanými obeťami bola napríklad aj ukrajinská 29-ročná dramatička Anna Jablonska, ktorá si do Ruska prišla prevziať ocenenie za divadelnú hru Pohania, uvádza TASR.

Tragédia na letisku sa dotkla aj Slovenska. V čase explózie sa totiž na letisku nachádzali niekoľkí Slováci, medzi nimi aj známi herci Zuzana Fialová a Ľuboš Kostelný.