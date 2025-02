Vrah z gymnázia na Spiši prezradil, prečo zabíjal: Obetí malo byť ešte viac, prekážala mu najmä táto vec

Slovenskom aj viac ako mesiac po hrozivom útoku rezonuje tragédia zo Spišskej Starej Vsi. Vo štvrtok 16. januára na pôde gymnázia došlo k útoku nožom, pri ktorom zomreli dve ženy vo veku 18 a 51 rokov. Zabíjal 18-ročný študent, ktorý najnovšie prezradil svoje dôvody a úmysly.

Súdu sa zdôveril, že mal strach, že ho zo školy vyhodia. Z tohto dôvodu si podľa vlastných slov zobral do budovy obrovský armádny nôž s 19-centimetrovou čepeľou. S informáciou prišli Aktuality, ktoré majú prístup k anonymizovanému uzneseniu súdu. Vrah mal navyše v pláne zabiť viac než dvoch ľudí.

Jasný úmysel

„Z výpovede obvineného vyplýva, že mal v úmysle zavraždiť aj ďalšiu spolužiačku I. G., o ktorej sa vyjadril tak, že neboli najlepší kamaráti, ale nejaký problém s ňou nemal, čo sa však zmenilo, keď sa dozvedel, že sa sťažovala u RNDr. O. Z. a prehovárala k tomu aj ostatných. Obvinený deklaroval úmysel zavraždiť aj O. N., ktorú označil ako osobu, pre ktorú predtým „sedel“,“ píše sa v uznesení.

Keďže obvinený vykazoval znaky agresívneho správania už aj v minulosti a iný súd ho preto dokonca poslal na liečbu, nešlo o ojedinelé konanie a existujú dôvodné obavy, že by v prípade stíhania na slobode mohol v trestnej činnosti pokračovať. Samuel sa k vraždám krátko po hrozivom incidente priznal a prezradil aj motív.

Chcel vraj zničiť život tým, ktorí zničili život jemu. Obetiam vyčítal svoj individuálny študijný plán a nemožnosť chodiť pravidelne do školy. Svoj ohavný skutok vopred plánoval a všetko mal údajne premyslené. „Obvinený v procesnom postavení podozrivého vypovedal, že nôž si zobral do školy pre prípad scenára, ktorý považoval za možný, a to, že ho zo školy vylúčia s tým, že bol rozhodnutý nôž nepoužiť v prípade, ak by vedel, že na škole ostane, respektíve, keby mal zabezpečené miesto na inej škole,“ tvrdí súd.

Skrýval sa približne hodinu

Podľa obhajoby plánoval Samuel po incidente spáchať samovraždu, čo súd spochybnil, keďže od vykonania vraždy až po jeho zadržanie v lese za obcou prešla približne hodina. Na úteku sa navyše zbavil mobilu, smart hodiniek či dokladov. To všetko nasvedčuje tomu, že sa chcel skrývať.

Okresný súd útočníkovi navyše v minulosti dvakrát nariadil podstúpenie ochranného psychiatrického liečenia ústavnou formou a zdôvodnil to tým, že by pre svoje okolie mohol byť nebezpečný. Ako sa neskôr ukázalo, súd sa nemýlil. Ani jedno z týchto rozhodnutí ale nenadobudlo právoplatnosť a zrušil ich vyšší súd.

Najvyšší súd ešte na začiatku februára zamietol sťažnosť obvineného proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu, ktorým bol obvinený vzatý do väzby. Čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy, sčasti dokonaného, sčasti v štádiu pokusu.