Vláda sa dohodla, gastro prevádzky sa čoskoro otvoria. Remišová hovorí o kompromise

Azda najočakávanejším bodom dnešného rokovania vlády bolo otvorenie gastro prevádzok. Richard Sulík počas rokovaní povedal novinárom, že on by bol najradšej, keby sa otvorili reštaurácie hneď od zajtra. Podporiť ho v tomto prišiel aj Boris Kollár.

“Idem bojovať za to gastro, aby bolo otvorené. Samozrejme, idem podporiť Richarda Sulíka,” nechal sa počuť Boris Kollár. Ako informoval Denník N, gastro prevádzky by sa mali v režime OP otvoriť od 3. januára 2022, oznámila to Veronika Remišová. Podľa jej slov je to kompromis, pretože lockdown nič nevyrieši a iba si posúvame problémy.

Správu budeme aktualizovať