Videl zlú nadprirodzenú bytosť. Muž v katolíckom kostole rozbíjal všetko, čo mu prišlo pod ruku

Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Veronika Martiniaková, polícia dnes pred 7:30 prijala oznámenie o mužovi, ktorý rozbíjal kostol vo Vajnoroch.

Na miesto vyslali hliadku Pohotovostnej motorizovanej jednotky. „Počas presunu prijali policajti ďalšie oznámenie, podľa ktorého ten istý muž chcel napadnúť aj duchovného,” uviedla Martiniaková.

Snažil sa fyzický napadnúť kňaza

Podľa informácií polície 43-muž vnikol do zamknutého kostola, kde začal rozbíjať všetko, čo mu prišlo pod ruku vrátane okien. Pred kostolom poškodil tiež sklo so soškou Panny Márie. Do kostola následne prišiel kňaz, ktorý muža vyzýval, aby s ničením prestal. „Muž však nereagoval, navyše sa snažil kňaza fyzicky napadnúť a chcel mu zobrať okuliare,” uvádza hovorkyňa. Útok na duchovného sa našťastie zaobišiel bez zranení.

Policajná hliadka muža zadržala a eskortovala na oddelenie. Muž pri predvádzaní tvrdil, že na mieste videl zlú nadprirodzenú bytosť a neužíva žiadne omamné ani psychotropné látky. Škoda bola predbežne vyčíslená na minimálne tisíc eur. Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Rača začal trestné stíhanie vo veci poškodzovania a znehodnocovania kultúrnej pamiatky.