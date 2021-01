Verzia celoplošného testovania na vláde dohodnutá nebola, povedala Jana Bittó Cigániková

Verzia celoplošného testovania na vláde dohodnutá nebola. V diskusnej relácii rádia Expres Braňo Závodský naživo to povedala predsedníčka výboru NRSR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS).

Považuje za nešťastné, že to premiér takto odkomunikoval. Strana SaS podľa nej nemá problém so širokoplošným testovaním, avšak požaduje, aby bolo regionálne. SaS podľa predsedníčky zdravotníckeho výboru na vláde navrhovala, aby sa plošné testovanie robilo len v regiónoch, kde je epidemická situácia najhoršia.

Na celoplošnom testovaní sa nedohodli

Na pondelňajšom rokovaní vlády sa podľa Cigánikovej dohodli ministri len na tom, že treba plošne niečo robiť. “Od SaS zaznela požiadavka na zvýšenie počtu mobilných odberových miest a zároveň požiadavka, aby výtery mohli robiť po zaškolení a absolvovaní praxe aj nezdravotníci, aby mobilných odberových miest mohlo byť viac,” dodala.

V súčasnosti nastavené opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu sú síce prísne, avšak zdá sa, že nebudú stačiť. Po pondelkovom rokovaní vlády to povedal minister zdravotníctva SR Marek Krajčí. Preto prichádza do úvahy opäť riešenie v podobe celoplošného testovania. Situácia na Slovensku je podľa ministra zdravotníctva veľmi vážna, až kritická.

Vláda by sa mala najskôr dohodnúť na podmienkach

Vláda by sa mala najprv dohodnúť na jednoznačných podmienkach celoplošného testovania a potom ich komunikovať verejnosti a samosprávam. Pre TASR to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR a primátor Hlohovca Miroslav Kollár (Za ľudí). Nesmie sa podľa neho zopakovať chaos z prvého plošného testovania. Dodal, že ak budú jasné podmienky a štátna správa bude pripravená, samosprávy sa dokážu za týždeň na testovanie pripraviť.

“Nepoznáme ešte detailné parametre opakovaného celoplošného testovania, odporúčal som však v komunikácii s členmi vlády, nech sa najprv dohodnú na jednoznačných podmienkach celoplošného testovania a až potom ich komunikujú samosprávam a verejnosti. Keď budú podmienky jasné a realizovateľné a štátna správa v území pripravená a nebude na stole iné riešenie, samosprávy sa dokážu za týždeň na testovanie pripraviť. Len sa nesmie zopakovať informačný a organizačný chaos z prvého celoplošného testovania,” uviedol Kollár.

Matovič predstavil plán o testovaní

Najneskôr od budúceho víkendu bude každý týždeň masívne plošné testovanie. Prvý víkend, ktorého sa to bude týkať, bude testovanie vo všetkých okresoch na Slovensku. Včera po vláde informáciu oznámil premiér.

Testovanie sa má v daných okresoch opakovať dovtedy, kým incidencia neklesne pod 0,5. Podľa Matoviča je cieľom pripraviť pretestovanie tak, aby bolo čo najplynulejšie a neopakovali sa chyby z jesennej akcie celoslovenského testovania.

Samosprávy v najpostihnutejších regiónoch, ktoré sú schopné zorganizovať testovanie už nadchádzajúci víkend, vyzval, aby tak urobili. Absolvovanie testu a negatívny výsledok má byť zároveň podmienkou na uplatnenie výnimiek zo zákazu vychádzania vrátane cestovania za prácou či možnosti ísť do prírody. “Treba to urobiť tak, ako to bolo na jeseň na Orave, systematické testovanie v troch vlnách za sebou, inak to nefunguje,” uviedol Matovič.

Premiér upozornil, že jediné opatrenie, ktoré môže mať potenciál znížiť súčasné šírenie vírusu, je “urobiť to, čo bolo schválené v polovici novembra”. “Je preto najvyšší čas prijať rozhodnutie,” zdôraznil.

Upozornil pritom, že ak by opatrenia ostali len pri súčasnom nastavení lockdownu, neznamenalo by to výraznejšiu zmenu v chorobnosti až do obdobia, kým sa ľudia nezaočkujú. Poukázal pritom i na prítomnosť nového, agresívnejšieho typu nového koronavírusu, ktorý sa začal šíriť z južného Anglicka, a vplyv tejto mutácie na reprodukčné číslo a ďalšie šírenie ochorenia.