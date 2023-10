Verili, že vie lietať, do koncentrákov poslal stovky tisíc občanov. Tento muž je strojcom najhoršej diktatúry na svete

Ak sa v súčasnosti povie slovo diktatúra, mnohým ľudom najčastejšie napadne Severná Kórea. Ázijský štát je aj v 21. storočí prísne uzatvorený a domáci obyvatelia žijú v tvrdom režime a to mnohokrát bez toho, aby o tom vôbec vedeli. Jeho korene môžeme hľadať v náročnom období po druhej svetovej vojne, kde pri krviprelievaní vyčnievala jedna osoba – Kim Ir-sen.

V článku sa dozviete: kto bol Kim Ir-sen;

za akých okolností vybudoval diktatúru;

aký kult osobnosti si vybudoval;

aké boli posledné roky jeho života.

Chlapec z protijaponskej roľníckej rodiny

Ak si budete meno zakladateľa Severnej Kórey, oficiálnej nazývanej Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR), hľadať na zahraničných portáloch, celkom určite sa dopracujete k jeho medzinárodnému prepisu Kim Il-sung. V Českej republike a na Slovensku sa zaužíval ruský prepis Kim Ir-sen. Ako uvádza digitálny archív Wilson Centre, Kim sa narodil v jednoduchej roľníckej rodine na okraji Pchjongjangu s civilným menom Kim Seong-ju.

Spolu s rodinou v detstve utiekli pred japonskou nadvládou do Mandžuska, kde navštevoval aj základnú školu, píše Britannica. Zdroje sa zhodujú, že práve v Mandžusku sa ako tínedžer zoznámil s myšlienkami marxizmu-leninizmu. Ako študent vstúpil do komunistickej mládežníckej organizácie, no o mládežníckych rokoch jeho života sa v skutočnosti toho veľa nevie. Tento fakt zrejme môžeme pripísať neskoršej propagande, ktorá Kima značne pretransformovala do potrebného obrazu veľkého mladého bojovníka.

Ako 12-ročný mal údajne pešo absolvovať viac ako 250 kilometrov dlhú cestu do svojho rodiska, aby sa presvedčil o utrpení tamojšieho ľudu. Ďalšie legendy hovoria o tom, že ako 19-ročný založil predchodcu severokórejskej armády a propaganda ho vykreslila ako mladíka, ktorý sa na mandžuských bojiskách prezentoval víťaznými ťaženiami a vojaci ho mohli vídavať na bielom koni, píše Washington Post.

Zrodil sa Kim Ir-sen

V skutočnosti v týchto rokoch migroval medzi KĽDR a Mandžuskom, no bolo to spolu s jeho rodinou a v roku 1929 bol zatknutý za nelegálne aktivity, ktoré boli zrejme spojené s odbojovou činnosťou. Po prepustení sa zapojil do kórejského partizánskeho odboja proti japonskej okupácii a prijal meno skoršieho legendárneho partizánskeho bojovníka Kim Ir-sena. Kima si všimli sovietske vojenské orgány, ktoré ho poslali do Sovietskeho zväzu na vojenské a politické školenie. Následne tam vstúpil do miestnej komunistickej strany.

Ako píše portál Plus, od roku 1941 žil Kim Ir-sen spoločne so svojou rodinou v Sovietskom zväze, kde spolu s ďalšími Kórejčanmi prechádzal výcvikom. Kým domáca propaganda ho opisuje ako zanieteného bojovníka riskujúceho život, pravdepodobnejší je scenár, v rámci ktorého Kim prežil ťažké vojnové roky v bezpečí hlboko v Sovietskom zväze. Pravdou je, že o tejto jeho životnej etape neexistuje veľa zdrojov.

„Hrdina“ prichádza a rozpúta krvavý konflikt

Po kapitulácii Japonska sa Kim spolu s ďalšími Kórejcami vyškolenými Sovietskym zväzom do krajiny vrátil a práve pod sovietskym vedením mali vytvoriť dočasnú komunistickú vládu. Ako píše Wilson Centre, budúci diktátor sa v tejto fáze ukázal ako schopný líder a aj keď nebol špeciálne vybraný, dokázal sa dostať na čelo formujúceho sa štátu. V roku 1948 sa stal prvým premiérom KĽDR a o rok neskôr predsedom tamojšej komunistickej strany.

Jeho hlavným cieľom bolo zjednotiť celý polostrov a v roku 1950 podnikol inváziu smerom na juh. Jednotky KĽDR síce spočiatku postupovali rýchlo a podarilo sa im obsadiť aj hlavné mesto Soul, Američania ich dokázali protiofenzívou potlačiť späť na sever. Ako píše portál History, Kórejská vojna trvajúca do roku 1953 patrí medzi najkrvavejšie konflikty v dejinách, no mnoho ľudí jej v tieni iných udalostí nevenuje dostatočnú pozornosť. O život prišlo údajne až 5 miliónov ľudí a celý konflikt takpovediac „zamrzol“ na 38 rovnobežke.

Vojna bola zároveň prvým vážnym konfliktom studenej vojny a (ne)priamo proti sebe postavila okrem Kórejčanov aj Sovietov a Američanov.

Budovanie silného kultu osobnosti