Veľmi zlá správa pre Slovákov: Z cien nehnuteľností sa vám zatočí hlava. Je tu však aj pozitívum, hovorí analytik

Tento rok by realitnému trhu mal opäť priať. Vyššia inflácia spolu s novou sadzbou dane z pridanej hodnoty (DPH) a poklesom hypotekárnych sadzieb vytvárajú priaznivé prostredie pre rast cien nových, ale aj existujúcich nehnuteľností. Priemerné ceny by sa mali zvýšiť asi o desať percent. Uviedol to v utorok analytik 365.bank Tomáš Boháček.

„V tomto roku sa vytvára veľmi silná kombinácia faktorov, ktoré budú hovoriť v prospech rastu cien nehnuteľností. Rast základných sadzieb DPH sa veľmi rýchlo premietol do rastu cien novostavieb a stavebných materiálov, na čo začína nadväzovať aj rast cien existujúcich nehnuteľností, ktoré by svojím tempom rastu mohli do polovice roka dorovnať novostavby,“ uviedol Boháček s tým, že zrýchlenie cien v dôsledku konsolidačných opatrení bude podporovať rast cien u oboch kategórií nehnuteľností.

Klesajúce hypotekárne sadzby

Priemerné ceny by sa v tomto roku mohli podľa analytika zvýšiť o skoro desať percent. Priemerná cena za meter štvorcový rezidenčnej nehnuteľnosti by sa mohla o rok pohybovať tesne pod 2800 eurami.

„Oporou rastúcemu trendu budú aj postupne klesajúce hypotekárne sadzby, ktoré by sa na fixácii jedného až piatich rokov mohli znížiť v priemere do pásma 3 až 3,5 %, čo bude stimulovať dopyt po nehnuteľnostiach,“ dodal Boháček s tým, že nové ponuky bytov budú rásť iba pozvoľne, čo bude opäť v prospech ďalších nárastov cien.

Národná banka Slovenska (NBS) v utorok informovala o tom, že medziročný rast cien nehnuteľností v závere minulého roka dosiahol 6,7 %, pričom zdraželi všetky typy bytov, ako aj rodinné domy. Ceny rástli vo všetkých krajoch.