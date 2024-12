Veľká novinka v živote Dary Rolins, ktorá mnohých prekvapí. Oznámila skvelú správu, fanúšikovia sú vo vytržení

Vracia sa na domáce pódium. Dara pripravuje pre svojich fanúšikov nezabudnuteľný zážitok, ktorý sa im zaručene vryje do pamäti. Počas dvoch večerov v Bratislave oslávi tak svoju tvorbu, ktorá spája generácie. Na toto jej fanúšikovia dlho čakali.

V poslednej dobe popová diva Dara Rolins na seba upozorňovala hlavne svojím vzhľadom, kvôli ktorému je taká prepieraná v médiách i na sociálnych sieťach. Mnohí jej uštedrili slová, ktorými skritizovali jej výzor, za ktorým stoja plastiky a iné skrášľujúce zákroky. Nedávno však prekvapila novým účesom, ktorým trafila do čierneho.

Čo chystá?

Tentoraz sa dostáva do centra pozornosti pre niečo iné. Netreba zabúdať na jej spev, ktorým dokáže rozprúdiť krv v žilách nejedného fanúšika. V kombinácii s tancom dokáže každého zdvihnúť zo stoličky. Nie div, že divákov privádza do varu. A ak ju majú možnosť vidieť naživo na pódiu, musí to byť nezabudnuteľný zážitok.

Dara sa rozhodla mnohým splniť tento sen a na sociálnej sieti im oznámila veľkú novinku. Speváčka, ktorá naživo zaspievala s Tinou spoločnú skladbu s názvom „Nový príbeh“ v TIPOS aréne, kde si fanúšikovia mali možnosť vychutnať Tinin veľký koncert, predvedie zlato v hrdle svojim priaznivcom v Bratislave. Po prvýkrát vystúpi v TIPOS aréne, a to 7. novembra 2025 a 8. novembra 2025. Atmosféru na veľkolepej šou dotvoria živá kapela, tanečné zoskupenie KRS Movement a multimedálne štúdio SORRYWECAN, ktoré zabezpečí celú audiovizuálnu show, ako uviedol Ticketportal.

Lístky sa predávajú ako teplé rožky