Vedel, že je tehotná. Len 16-ročnú Dášu znásilnil opitý vojak, z jej spovede tuhne krv v žilách

Už niekoľko týždňov prichádzajú z Ukrajiny desivé správy nielen o bombardovaní, ale aj o násilí páchanom na ženách, ale aj deťoch. Ruskí vojaci sa neštítia skutočne ničoho. Dôkazom je spoveď len 16-ročnej tehotnej Dáši, ktorú znásilnil opitý vojak.

Znásilnili 16-ročnú tehotnú Dášu

Dedinka Krasnivka v chersonskej oblasti je ruskými vojskami okupovaná už od 13. marca. Ako píše portál Daily Mail, spolu so svojou rodinou sa 16-ročná Dáša ukrývala v pivnici domu. Pred ruskými vojakmi však neunikli, kruto ju napadli, kým jej mama a súrodenci boli vo vedľajšej miestnosti. Jej príbeh je jedným z mnohých, Putinovi vojaci páchajú na ženách, ale aj na deťoch ohavné zločiny. Sexuálne trestné činy využívajú ako zbraň proti bezbranným obyvateľom okupovaných miest.

Médiá nedávno informovali aj o masakri v Buči, počas ktorého ruskí vojaci držali v pivnici domu 25 žien vo veku od 14 do 25 rokov. Následkom systematického znásilňovania 9 žien otehotnelo. Dáša hovorí, že v osudný deň musela pivnicu opustiť, aby pre svoju rodinu našla nejaké jedlo. „Spočiatku boli celkom normálni. V dedine našli vodku a začali piť. Potom začali hľadať mladé ženy, niektorí aj babičky,“ popísala pre portál Bild Dáša.

Vyhrážal sa, že ju zastrelí

Dodáva, že ženy sa pred predátormi ukrývali v pivniciach domov. S troma bratmi, sestrou a mamou sa ukrývala aj ona, jedného večera ju však vojaci zbadali, keď vyšla von a zaútočili na ňu. Rusi sa ihneď pýtali na vek každého člena rodiny a matku následne vypočúvali. Tú po chvíľke nechali na pokoji a zamerali sa na Dášu.

Opitý vojak jej prikázal, aby sa vyzliekla. Keď Dáša odmietla, vyhrážal sa jej, že ju zastrelí. Ďalší z vojakov sa ho pokúsil zastaviť, vravel mu, nech sa jej nedotýka, bolo to ale márne. Napokon to vzdal a odišiel so slovami, že sa o pol hodinu vráti. Celú tú hrôzu počúvala Dášina rodina z vedľajšej miestnosti.

Dáša vojakovi povedala, že má len 16 rokov a je tehotná, varovala ho, že je v šiestom mesiaci tehotenstva. Jeho to však nezaujímalo, tvrdil, že dieťatku sa nič nemôže stať. Dáša vzdorovala, vojak ju však chytil pod krkom, začal ju škrtiť a opätovne sa jej vyhrážal, že ju zastrelí. Keď prišli do domu ďalší vojaci, násilník klamal a tvrdil, že Dáša je jeho priateľka.

Vojak všetko poprel

Vojaci sa však nenechali oklamať a Dáši tvrdili, že násilníka zastrelia. Keď však o 3 dni neskôr stál opäť pred znásilneným dievčaťom, popieral, že sa čokoľvek odohralo. Dáša a jej rodina sa pokúsili z dediny ujsť, vojaci im to však nedovolili, vraj toho vedia priveľa. Von sa dostali až po tom, čo ukrajinské vojská dedinu opäť oslobodili.

Žiaľ, Dáša ani zďaleka nie je jedinou obeťou nepredstaviteľných krutostí, ktoré nielen na ženách páchajú ruskí vojaci. V oslobodených oblastiach už prebieha vyšetrovanie napáchaných sexuálnych trestných činov. Vypovedali už tisícky obetí, mnohé z nich prežili muky.