Vedec uverejnil štúdiu, malo však ísť o vtip. Tvrdila, že čím viac čokolády, tým vyššia šanca na Nobelovku

Môže však konzumácia dostatočného množstva čokolády pomôcť človeku vyhrať Nobelovu cenu? Nuž, také jednoduché to nie je. Aké je teda prepojenie medzi čokoládou a Nobelovou cenou?

Čokoláda a kognitívne funkcie

Už od detstva sa učíme, že netreba veriť všetkému, čo počujeme, ani všetkému, čo čítame. Aj vedci sú len ľudia, ktorí sa radi ujmú akejkoľvek zaujímavej témy a navyše, každý jeden človek je pri čítaní správ či článkov ovplyvnený vlastnou osobnosťou. Každý si teda informácie môže vysvetliť po svojom tak, ako mu to jeho osobnosť a intelekt dovoľuje. Inak to nebolo ani po tom, čo v roku 2012 vedec menom Franz Messerli publikoval krátky článok v prestížnom časopise New England Journal of Medicine.

Ako informuje portál The Conversation, článok sa zaoberal tým, aké benefity má čokoláda na naše kognitívne schopnosti. Messerli v článku napísal, že čokoláda obsahuje množstvo flavanolov, ktoré podporujú vytváranie nových prepojení v mozgu a tým pádom aj schopnosť myslieť.

V článku Messerli tvrdil, že existuje štatisticky významná korelácia medzi priemerným množstvom čokolády, ktorú obyvatelia krajiny skonzumujú a medzi percentom ľudí, ktorí v danej krajine získajú Nobelovu cenu. To podľa Messerliho znamenalo, že každá krajina by mala zabezpečiť, aby sa konzumácia čokolády na hlavu výrazne zvýšila. V tom čase však akosi každý prehliadol, že z Messerliho strany ide o vtip a o snahu pripomenúť kolegom z vedeckej brandže, že nesprávna interpretácia korelácií môže viesť niekedy k zavádzajúcim výsledkom.

Môže seriózny časopis uverejniť žart?

Médiá tak boli čoskoro zaplavené správami o tom, ako konzumácia čokolády podporuje intelektové schopnosti. Všetci si totiž mysleli, že keďže bol článok publikovaný v odbornom a dôveryhodnom časopise, musia byť výsledky výskumu pravdivé. Nikto si neuvedomil ani to, že článok bol publikovaný v kolónke, kde sa zvyčajne pridávajú skôr humorné poznámky ako seriózne výskumy.

Vedecká komunita zas zúrila a pýtala sa, prečo by seriózny vedecký časopis niečo také vôbec uverejnil. Pobúrení vedci sa okamžite snažili vyvrátiť tvrdenie, že viac čokolády znamená viac výhercov Nobelovej ceny. Messerliho výsledok prirovnávali k tvrdeniu, že viac obchodov IKEA v krajine znamená, že v nej bude aj viac výhercov Nobelovej ceny. Od tých čias sa akoby roztrhlo vrece s podobnými výskumami a každý rok sa vedci snažia dokázať alebo vyvrátiť tvrdenie, že čokoláda do značnej miery podporuje kognitívne funkcie.

V roku 2019 uverejnili v časopise Pubmed výsledky výskumu aj maďarskí vedci, ktorí smutne konštatovali, že študenti v škole nepodávali lepšie výsledky aj keď konzumovali viac čokolády. Napriek tomu však médiá neraz aj naďalej publikovali Messerliho výsledky, teória o prepojení medzi konzumáciou čokolády a Nobelovou cenou si tak aj po rokoch vždy nájde cestu na verejnosť. Navyše, nejde ani zďaleka o ojedinelý prípad a šírenie dezinformácií sa stáva čoraz nebezpečnejším fenoménom. Ľudia totiž strácajú vieru vo vedecké výskumy a relevantné výsledky, ktoré môžu zachraňovať životy, napríklad počas pandémie.

Problémom však nie sú len laici či médiá, ale aj samotní vedci. Napríklad, po uverejnení štúdie o prepojení medzi čokoládou a Nobelovou cenou sa vedci, ktorí za týmto článkom stáli, k téme už ďalej príliš nevyjadrovali a neurobili nič preto, aby sa nepravdivá informácia prestala šíriť.