Vedci z MIT zhudobnili koronavírus: Pri vypočutí tejto melódie by ste ani neverili, že môže byť tak nebezpečný

Fotografií neviditeľného koronavírusu ste už za posledné týždne videli viac než dosť. Vedeli ste však, že ho vedci dokážu nielen zviditeľniť, ale aj zhudobniť? Presne toto totiž najnovšie dokázal tím výskumníkov z Massachusettského technologického inštitútu (MIT) a veria a dúfajú, že zhudobnenie koronavírusu môže pomôcť pri hľadaní lieku.

Ako znie koronavírus?

Vedcom z MIT sa podaril unikát v podobe prevedenia kľúčových vlastností nového koronavírusu na melódiu. Vďaka tomu už nemáme možnosť nový vírus len vidieť, ale aj počuť. Informácie zverejnili vo svojej novej štúdii, o ktorej informoval vedecký časopis Science na svojom webe.

Všetky zvuky, ktoré do jednotného súboru nižšie zakomponovali, predstavujú odlišné aspekty proteínu S (Spike). Ten je kľúčom k vysvetleniu toho, prečo je nový koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 tak nebezpečný.

Práve proteín S totiž z tela vírusu vyčnieva ako hrot, čo mu pomáha pripojiť sa k bunkám v tele človeka, ktoré následne napáda a infikuje. Rovnako, ako všetky proteíny, aj tento hrot je tvorený kombináciou aminokyselín a každej jednej z nich vedecké špičky z MIT priradili jednu notu. Z nich následne vytvorili hudobnú slučku vďaka technológii nazvanej sonifikácia.

Samozrejme, nebol to jednoduchý proces, nakoľko aminokyseliny majú tendenciu sa skrúcať, prípadne už vykrútené sú, preto tieto rozdiely autori štúdie popísali dĺžkou a hlasitosťou hudobných nôt. Každá aminokyselina má inú špecifikáciu, inak vyzerá, preto môže aj inak znieť.

Prečo vedci menili vírus na hudbu?

Tento nový spôsob nazerania na štruktúru koronavírusu môže pomôcť vedcom nájsť tie miesta na proteíne S, na ktoré by sa mohli neskôr viazať účinné protilátky a lieky. Teda inými slovami – pomohlo by im to jednoduchšie sa zamyslieť nad tým, ktoré látky vedia s novým koronavírusom účinne bojovať, čiže ľahšie by sa podarilo objaviť na COVID-19 liek.

Podľa vedcov z MIT, ktorí na výskume pracovali, ide o jedinečný, omnoho jednoduchší a podstatne rýchlejší spôsob, ktorým možno proteíny študovať, než je napríklad jeho molekulárne modelovanie. Zároveň podľa portálu Science dodávajú, že práve porovnávaním hudobnej sekvencie proteínu S s veľkou databázou ďalších sonifikovaných proteínov, bude jedného dňa možné objaviť tú, ktorá pomôže zabrániť vírusu v infikovaní bunky.

A prečo znie koronavírus tak, ako znie a prečo ho „hrajú“ práve tieto hudobné nástroje? Výber bol výhradne na vedcoch, ktorí na výskume pracovali. Tí potvrdili, že práve tieto hudobné nástroje poskytnú iným vedcom pri skúmaní nového koronavírusu dostatok pohody a pokoja pri premýšľaní nad tým, ako ho poraziť.