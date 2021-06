Večer idete spať a ráno sa zobudíte so šedivými vlasmi. Vedci vysvetlili záhadný syndróm Márie Antoinetty

Zvláštny syndróm však zapríčiňuje, že si človek vlasy farbiť ani nemusí, zo dňa na deň jednoducho osivejú samé od seba. Niektorí odborníci dokonca v existenciu syndrómu neveria a trvajú na tom, že niečo také je nemožné.

Vlasy Márie Antoinetty údajne osiveli zo dňa na deň

Posledné mesiace života Márie Antoinetty boli poriadne desivé, nepriali by ste ich ani najhoršiemu nepriateľovi. Bola svedkom toho, ako sa v roku 1793 francúzska monarchia ocitla v troskách, jej manžel kráľ Ľudovít XVI bol popravený a nemohla mať pri sebe ani svojho syna, píše portál IFLScience. Pomyselným klincom do rakvy bolo, keď Márii Antoinette oznámili, že ju na ďalší deň popravia gilotínou. Popravená bola len o niekoľko hodín neskôr, pričom jej smrti sa prizeral rozvášnený dav ľudí.

Toto všetko by len málokto prežil bez akejkoľvek ujmy na mentálnom či fyzickom zdraví a hovorí sa, že Márii kvôli všetkým tým tragickým udalostiam zo dňa na deň osiveli vlasy. Ako sa môžeme dozvedieť z memoárov, v priebehu jediného dňa sa vlasy Márie Antoinetty premenili na snehobiele, akoby patrili 70-ročnej starene. Je však niečo také vôbec možné? Mnohí odborníci sa aj dnes nazdávajú, že nie.

Syndróm Márie Antoinetty je rovnako kontroverzný ako žena, po ktorej bol pomenovaný, píše štúdia publikovaná v roku 2009 v časopise Archives of Dermatology. Pre The Atlantic profesor Desmond Tobin vysvetlil, že stres, nech je akýkoľvek veľký, nemôže ovplyvniť už existujúci vlas, môže ovplyvniť len vlasové vlákna, ktoré sa ešte len formujú. Potvrdzuje to aj článok z roku 2012 publikovaný portálom LiveScience. Ten tvrdí, že je po medicínskej stránke nemožné, aby vlasy osiveli z jedného dňa na druhý. Aj keby človek prežil obrovskú traumu a šok, trvalo by celé týždne, kým by sa dostavil viditeľný efekt.

Presný mechanizmus nie je známy ani dnes

Zdá sa však, že napriek tomu sú dejiny plné prípadov, kedy vlasy človeka osiveli naozaj zo dňa na deň. Dlho si odborníci mysleli, že za to môže jav, ktorému sa hovorí alopecia areata. Stres mal spustiť autoimunitnú reakciu, následkom ktorej mala človeku časť vlasov vypadať v priebehu niekoľkých dní či týždňov. Na hlave človeka mali ostať len vlasy s nedostatkom pigmentu, čo vyvolalo dojem, že vlasy človeka cez noc osiveli. Táto teória však vznikla ešte v čase, keď vedci o fungovaní imunitného systému nemali také poznatky, ako majú dnes.

Len nedávno sa však vedcom podarilo objaviť mechanizmus, ktorý je za bizarný syndróm možno predsa len zodpovedný. Ako informuje štúdia publikovaná v časopise Nature, vedci vystavili myši rôznym stresorom a sledovali, čo sa bude diať s ich srsťou v rôznom štádiu rastu. Ukázalo sa, že pod vplyvom stresu vo folikulách naozaj došlo k poruche tvorby pigmentu, následkom čoho mali myši v kožúškoch biele fľaky.

Avšak presný mechanizmus, ktorý zapríčinil stratu pigmentu, ostáva aj naďalej záhadou. Vedci si mysleli, že za to možno môže hormón kortizol, túto teóriu sa však potvrdiť nepodarilo. Zdá sa však, že predsa len je možné, že obrovský smútok naozaj zmenil vlasy Márie Antoinetty na biele.