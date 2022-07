Variant centaurus je možno najnákazlivejším doteraz. Môže sa vyhnúť imunite, desí britských odborníkov

Po Kanade, Británii, USA či Nemecku hlási existenciu nového variantu aj Holandsko. O nepreskúmanom novom variante zatiaľ nie je dostatočný prísun informácií, nakoľko sa na piedestál odborníkov dostal len nedávno. Nesie číslo BA.2.75 a odborníci ho pomenovali „centaurus“. Môže jeho existencia znamenať návrat krízovej pandemickej situácie?

Článok pokračuje pod videom ↓

Po jeho rýchlom rozšírení v Indii sa dostal aj do Británie, dnes už hlásia nové prípady aj ďalšie krajiny. O jeho prvých známkach vedeli vedci začiatkom mája. Prípady odvtedy podľa britského The Guardian v Spojenom Kráľovstve narastajú rapídnou rýchlosťou, dokonca rýchlejšie, než tomu bolo pri variantoch B.5 a B2.

Najinfekčnejší variant vôbec

Ako informuje portál CNN Prima, podľa odborníkov môže ísť podľa doterajších pozorovaní o najinfekčnejší variant vôbec. Je vysoko pravdepodobné, že sa dokáže vyhnúť imunite vytvorenej prechodzím ochorením či očkovaním.

Podľa CNN oznámila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), že variant sleduje, ale pozorovanie je pre malé množstvo vzoriek obmedzené. Podľa riaditeľa Inštitútu zdravia na Ženevskej univerzite šírenie naznačuje, že môže byť prenosnejšie, ako BA.5 variant dominujúci v tejto chvíli.

Virológovia tiež podľa The Guardian upozorňujú na zjavný rýchly rast, široké geografické rozloženie, rovnako ako množstvo ďalších mutácií, ktoré BA.2.75 obsahuje v porovnaním s BA.2.

„To by mohlo znamenať, že má šancu vyvinúť výhodu oproti už úspešnej vírusovej línii,“ povedal Dr Stephen Griffin, virológ z University of Leeds pre The Guardian.

„Nejde ani o presné mutácie, skôr o počet či kombináciu,“ dopĺňa Tom Peacock, virológ z londýnskeho Imperial College, ktorý ako prvý identifikoval omikron v novembri 2021.