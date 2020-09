V ZOO parku museli z klietky odstrániť 5 papagájov. Nevedeli si rady s ich vulgárnym vyjadrovaním

Sú preto obľúbeným spoločníkom v mnohých domácnostiach a vyhľadávanou atrakciou v zoologických záhradách a v parkoch. Správcovia tohto zoo parku však museli papagáje z výbehov odstrániť, vulgárne totiž nadávali pred návštevníkmi.

V klietke sa spolu ocitlo päť nadávajúcich papagájov

Je známy fakt, že papagáje sú mimoriadne inteligentné stvorenia, dokážu sa naučiť opakovať zvuky a niektoré dokonca aj rozprávajú. Čo je však pre niekoho zábavné, môže iného pobúriť.

Ako informuje portál Lincolnshire Live, park v britskom meste Lincolnshire, ktorý je domovom pre 1 500 operencov, bol nútený papagáje premiestniť do izolácie po tom, čo zvieratá začali pred návštevníkmi nadávať. Päť papagájov bolo spolu do výbehu umiestnených ešte 15. augusta po tom, čo boli spoločne adoptované. Zdá sa však, že od návštevníkov sa veľa dobrého nenaučili, píše portál LAD Bible.

Aj keď niekomu môže pripadať nadávajúci papagáj vtipný, platiacim zákazníkom sa to príliš nepozdávalo. Generálny riaditeľ parku Steve Nichols sa pre Lincolnshire Live vyjadril, že počas svojej 25-ročnej kariéry zažil už všeličo, vrátane papagájov, ktoré sa naučili po ľuďoch opakovať vulgarizmy.

Zamestnanci parku si však na niečo také už zvykli. Väčšinou sa však vo výbehu nachádza len jeden taký jedinec, kým teraz ich museli do karantény naraz umiestniť až päť. Keďže boli adoptované z iného miesta, museli byť z preventívnych dôvodov dočasne umiestnené do karantény, ďalej od ostatných papagájov.

Vedenie parku muselo papagáje izolovať

Väčšine zamestnancov parku to príde vtipné a na rozdiel od návštevníkov sa na skupinke nadávajúcich papagájov dobre zabávajú. Je to začarovaný kruh, čím viac papagáj nadáva, tým viac sa na tom zamestnanci bavia. Papagáje na to zas reagujú tak, že svoje správanie stupňujú a nadávajú viac. Navyše, papagáje sa vedia navzájom vysmievať, resp. imitujú smiech zamestnancov parku. Predstavte si teda scénku, kde si papagáje na striedačku nadávajú a smejú sa na tom.

Aj keď mnohí z vás sa možno pri tej predstave pousmiali, je pochopiteľné, že napríklad rodičom s malými deťmi sa vzniknutá situácia príliš pozdávať nemusí. Prvý incident bol vedeniu parku nahlásený už 20 minút po tom, čo boli papagáje prvýkrát vystavené na obdiv verejnosti. Po opätovnom vystavení papagájov už bude každý z nich v samostatnom výbehu, aby sa v tomto správaní nemohli navzájom podporovať. Vedenie dúfa, že vďaka tomu sa nadávky parkom už viac ozývať nebudú.