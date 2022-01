V prípade návratu COVID automatu budú mať žolíka takmer všetky okresy. Výhody by nemalo už len 9 okresov

Pandemická situácia je aktuálne v našej krajine relatívne stabilizovaná. Od pondelka 10. januára sa vracajú deti do škôl, končí sa nočný zákaz vychádzania. Zdá sa, že by sme sa čoskoro mohli vrátiť opäť ku COVID automatu.

V zaočkovanosti ľudí nad 50 rokov vedie stále Bratislava

Ako informuje portál tvnoviny.sk, pri COVID automate platí, že ak má okres zaočkovaných aspoň 60 percent ľudí nad 50 rokov, platia tam miernejšie opatrenia. Ešte pred vypnutím COVID automatu spĺňalo túto požiadavku len veľmi málo okresov.

Ak by vláda rozhodla, že opäť začne platiť COVID automat, už by to bolo lepšie. Na čele rebríčka zaočkovanosti ľudí nad 50 rokov je stále Bratislava, kde sa dalo zaočkovať už 81,33 percenta obyvateľov. Nasledujú Dunajská Streda, Pezinok, Senec, Galanta, Šaľa a Prešov. Nad 70 percent majú aj Sabinov, Komárno, Trnava, Dolný Kubín a Žilina.

Dobrou správou je, že nad hranicou 60 percent je aktuálne už väčšina okresov na Slovensku. Priemerná zaočkovanosť ľudí nad 50 rokov dosahuje 67,93 percenta, čo je viac ako priemerná zaočkovanosť celej populácie (50,28%). Informoval ďalej portál tvnoviny.sk.

9 okresov by podmienky pre žolíka nesplnilo

V súčasnosti by žolíka nesplnilo len 9 okresov – Krupina, Revúca, Brezno, Prievidza, Veľký Krtíš, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Detva a na úplnom konci je okres Poltár.

Tvnoviny.sk pripomínajú, že Ministerstvo zdravotníctva rozhodlo o zavedení akéhosi žolíka v COVID automate z dôvodu, že najväčšou skupinou ľudí bojujúcim s covidom sú práve ľudia nad 50 rokov a bez vakcíny majú zvýšené riziko ťažkého priebehu prípadne smrti.