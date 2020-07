V piatok pribudlo na Slovensku 29 prípadov na nový koronavírus

Vo piatok (3. 7.) na Slovensku pribudlo 29 prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkovo krajina doteraz eviduje 1749 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na stránke covid-19.nczisk.sk.

Počas piatka urobili 1 720 testov, spolu ich doteraz vykonali vyše 215-tisíc.

Počet uzdravených sa nezvýšil, z ochorenia sa vyliečilo dokopy 1466 pacientov. Nepribudlo ani úmrtie pacienta s pozitívnym testom na COVID-19. Slovensko naďalej eviduje 28 úmrtí.

Slovensko neplánuje zaradiť Česko na zoznam nie bezpečných krajín

Krajinám Vyšehradskej štvorky (V4) sa podarilo zvládnuť situáciu v súvislosti s koronavírusovou pandémiou aj vďaka vzájomnej komunikácii, v ktorej naďalej pokračujú. Zhodli sa na tom šéfovia vlád krajín zoskupenia po skončení sa piatkového stretnutia vo Varšave.

„Krajiny V4 zvládli súboj s novým koronavírusom dramaticky lepšie ako mnohé krajiny v západnej Európe či inde vo svete, ktoré sú pre nás v niečom vzorom,“ povedal na tlačovej konferencii slovenský premiér Igor Matovič.

Čo sa týka postupu štátov v súvislosti s otváraním hraníc, uviedol, že každá krajina by mala ísť svojou cestou. Zároveň vyhlásil, že Slovensko neplánuje zaradiť Českú republiku medzi krajiny, ktoré by boli nebezpečné v súvislosti so šírením nákazy nového koronavírusu. Pripomenul, že Slovensko síce ponechalo voľný režim, ale ľudí požiadalo o mimoriadnu zodpovednosť, ak cestujú alebo sa nachádzajú v okolí Sliezska.

Reagoval tak na rozhodnutie Slovinska, ktoré v sobotu (4. 7.) vyradí Chorvátsko, Česko a Francúzsko zo zoznamu „zelených krajín“, pokladaných za epidemiologicky bezpečné. Pre občanov týchto krajín to znamená 14-dňovú karanténu v Slovinsku.