V mrazivých Himalájach je pochované nebezpečné dedičstvo CIA. Už desaťročia je záhadou, miestni veria, že spôsobilo záplavy

Obdobie plné vývoja moderných technológií, zbraní, ale tiež špionáže či tajných operácií a politických hier. Aj takto by sme mohli charakterizovať historickú etapu studenej vojny. V rámci nej sa mocnosti často pokúšali o extrémne či bizarné misie, ktorých cieľom bolo získať cenné informácie o svojom protivníkovi.

60. roky minulého storočia neboli všeobecne pre USA úplne ideálne, predovšetkým z hľadiska ich zahraničnej politiky. Začala sa napríklad notoricky známa vojna vo Vietname, ktorá sa nevyvíjala podľa predstáv. Navyše sa do nej lokálne angažoval Sovietsky zväz spolu s Čínou a americký strach z narastajúceho vplyvu týchto krajín spôsobil ešte väčšiu angažovanosť v Ázii.

Ako uviedol portál Wired, problémom v Ázii nebola len vietnamská vojna. V roku 1964 totiž Čína vykonala prvý jadrový test s kódovým názvom Miss Qiu a ako upresnil magazín The 1440 Review, do ôsmich mesiacov bola z bombardéra úspešne zhodená a odpálená prenosná jadrová bomba. To predstavovalo pre CIA, ale aj samotnú americkú vládu pomerne veľký problém spojený s obavami.

V globálnych pretekoch v zbrojení sa do hry dostal veľmi nepredvídateľný hráč. Navyše, Číňania vykonávali svoj výskum veľmi šikovne v provincii Sin-ťiang, na ktorú USA nemali satelitný dosah a nedisponovali tak žiadnymi relevantnými informáciami. Tajné výskumné centrum sa nachádzalo severne od Himalájí, pričom práve vysoké pohorie blokovalo americké senzory.

Dôstojník na Evereste

Američania preto museli vymyslieť šikovný plán, ako sa so situáciou vyrovnať. Viaceré zdroje sa zhodujú na tom, že misia, ktorá sa napokon realizovala ešte v októbri roku 1965, mala korene už v roku 1963, teda pred čínskym jadrovým testom. Hlavou mal byť generál Curtis LeMay, vtedajší šéf amerického letectva, ktorý viedol úspešnú expedíciu na najvyššiu horu sveta – Mt. Everest.

Na jednom z večierkov vo Washingtone D.C. LeMay debatoval na túto tému a prezentoval myšlienku, podľa ktorej by za spolupráce so šerpami, s ktorými americká výprava úspešne vyšplhala na Everest, mohli na horu tajne nainštalovať monitorovacie zariadenie. Nápad by dokázal prekonať obrovskú prírodnú bariéru a zároveň Američanom poskytnúť nevídanú výhodu.

Bol tu však problém, uvedené zariadenie by zrejme nebolo najmenšie a Everest hraničí s Čínou. Mohlo by sa tak stať, že ho v rámci výstupu môžu Číňania objaviť. Pozornosť sa tak upriamila na iný štát a tajná operácia mohla začať.

